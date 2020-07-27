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В России газ продаётся дороже, чем на импорт. Население недовольно очередным повышением цены

, 14:47 [ «Аргументы Недели» ]

В России газ продаётся дороже, чем на импорт. Население недовольно очередным повышением цены

После повышения цен на голубое топливо всё больше россиян начинает сравнивать тарифы на газ для внутренних и иностранных покупателей. В Германию российский газ продаётся по 70 долларов за тысячу кубометров, в то время как для наших граждан цена составляет почти 100 долларов. Но с этого года стоимость голубого топлива поднимается ещё на 3%.

В «Газпроме» сообщили, что нижняя точка падения цен на газ для европейских покупателей достигнута. К концу текущего года цена для иностранцев возрастёт.
В России рост цены на газ производился с учётом инфляции. Без этого газовая индустрия не сможет поддерживать своё развитие и своевременно менять инфраструктуру, отмечают эксперты.

Падение цен в Европе на газ объясняется несколькими факторами: тёплой зимой, переизбыток газа, а также пандемия, которая привела к снижению спроса на энергоресурсы.

Эксперты считают, что система ценообразования в России на газ требует совершенствования. Однако поставщики природного топлива не хотят связываться с поставками для населения. Проблема заключается в нестабильной платёжеспособности граждан. К тому же потребление газа населением неравномерное. Оно увеличивается в сильные морозы, что влечёт за собой необходимость держать резервы топлива. Газовые компании больше интересуют промышленные потребители.

ПВ

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