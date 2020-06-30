С 1 июля в России вводится маркировки обуви

Аргументы Недели → Потребитель 13+

30 июня 2020, 09:56 [ «Аргументы Недели» ]

С 1 июля производители обуви обязаны наносить на товар специальные коды. Без этого обувь не поступит в оптовую и розничную продажу. Покупатели с помощью маркировки смогут самостоятельно отследить историю товара в интернет-сервисе "Честный знак". Также достаточно поднести смартфон к коду, нанесённому на обувь, и считать необходимые сведения.



Информация о товаре передаётся на сервис в автоматическом режиме, благодаря чему покупатель видит путь движения обуви от производителя до магазинной лавки. Контрафактный товар в эту цепочку попасть не сможет. На сегодняшний день в системе уже зарегистрировано более 55 тысяч производственных компаний и импортёров. Многие начали работать через интернет-площадку два года назад, во время старта эксперимента. Оператором системы маркировки обуви выступает Центр развития перспективных технологий. Его специалисты отмечают, что участники производственного и торгового рынка готовы к новым требованиям.



Обувь, произведённая или купленная до 1 июля, может быть маркирована ещё в течение двух месяцев при наличии специальных документов, где указывается дата приобретения товара. Немаркированную обувь можно импортировать в течение 30 дней, если она была куплена по договору до 1 июля.



