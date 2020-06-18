Россияне стали активнее выявлять поддельные товары

Аргументы Недели → Потребитель 13+

18 июня 2020, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]

С июля в России производителей товаров обязали маркировать свою продукцию. Данная мера, по мнению властей, позволить сократить объём контрафактной продукции на отечественном рынке. Однако эксперты предупреждают о росте в условиях кризиса интереса граждан к более дешёвым товарам сомнительного происхождения.



Специалисты аналитического Тиар-Центра сообщили, что оборот контрафактной продукции в нашей стране по итогам 2019 года составил более 5,2 триллиона рублей. Такой показатель сопоставим с 4,7% ВВП страны.

Чаще всего подделываются игрушки, одежда, электротехника, бытовая химия.

В зону риска попадают даже брендовая продукция, а также другие легко подделываемые товары.



По этой причине добросовестные участники рынка не заинтересованы в инвестировании средств в развитие своих отраслей. Бюджетная система из-за контрафактных товаров налоговые платежи недополучает. Серая продукция сбывается в основном через оптовые рынки, торговые центры, интернет-площадки.



В Министерстве промышленности и торговли России заявили, что с этого года контрафакт будет легче выявить. Движение продукции будет прослеживаться через систему «Честный знак». Контрольно-надзорная деятельность правительства позволить увеличить налоговые поступления в бюджет государства.



