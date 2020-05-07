Бизнес на панике. Потом покупать будет некому и не на что

Аргументы Недели → Потребитель 13+

7 мая 2020, 11:19 [ «Аргументы Недели» ]

Пока россияне привыкают к карантину и маскам, закрытым кафе и магазинам, одиночеству и сериалам, потихонечку растут цены и заканчиваются заначки. Если посмотреть на подросшие ценники гипермаркетов, то всё пока не так и страшно. Но каждая следующая неделя будет даваться бизнесу сложнее предыдущей, а вирус вряд ли отпустит нас раньше середины лета. Сколько бы ни храбрились власти и розничные сети, сколько бы ни клялись не допустить дефицита продуктов питания, он может возникнуть не из-за сбоя поставок, а в силу обнищания населения. И бизнес крутится как умеет: запуская слухи о подорожании какой-либо категории товаров, пытаясь ловить рыбу на волне народной паники.



Два месяца назад многие эксперты исходили из того, что торговля с Китаем может не возобновиться. А это очень плохо для любителей фруктов и овощей, которые взлетят в цене. Хотя с наступлением тёплого времени года цены к маю традиционно снижаются и летом пробивают дно. Россия, кстати, сама выращивает немало огурцов и помидоров. Создаётся впечатление, что грозные статьи о грядущем дефиците тех или иных товаров запускают заинтересованные компании. Например, ожидалось, что лидерами подорожаний будут детские товары и лекарства, одежда и обувь, бытовая техника и электроника. Но всё ровно наоборот: в этих категориях самые большие падения продаж и больше всего демпингующих продавцов. И это абсолютно логично: если родителям хотя бы мерещится голод, вряд ли они будут покупать ребёнку новый конструктор «Лего» – скорее начнут меняться игрушками со знакомыми. И как может глобально расти в цене одежда, если людям некуда наряжаться?



Люди стали питаться скромнее, а многие используют запасы. В Интернете рекорды по просмотрам бьют ролики, на которых готовят полезную и вкусную еду из недорогих продуктов: моркови, свёклы, капусты, лука. Но даже они дорожают незначительно, поскольку велико внутрироссийское производство.



В начале апреля 2020 г. поставщики и производители продуктов питания объявили, что поднимут цены на 15–20%, и произойдёт это примерно с начала мая. В происходящем нет ничего циничного: это рынок, где цена следует за спросом. Если предприниматель продаёт плитонит вдвое дешевле рынка, это говорит не о наличии у него совести, а об отсутствии хватки. Стремление к обогащению абсолютно естественно. Люди бывают агрессивны или лживы, потому что такова их природа, которую невозможно отменить никаким высочайшим указом.



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