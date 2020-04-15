Молоко стало дороже нефти, а качество хуже солярки

Аргументы Недели → Потребитель 13+

15 апреля 2020, 10:12 [ «Аргументы Недели» ]

Оказывается, некая комиссия Таможенного союза разрешила перерабатывать в общем потоке молоко от коров, болеющих лейкозом. Широкого распространения этих нововведений нет. Раньше это было категорически запрещено. Ведь до сих пор нет единой точки зрения, нет уверенности, что человек, испивший такого молока, не получит заболевания кроветворных органов.



Большинство учёных уверены, что вирус человеку не передаётся. Но некоторые вирусологи утверждают, что этот вирус мутирует и лучше такое молоко не пить. Или, как ранее требовалось в ветеринарном законодательстве, пастеризовать при температуре 85 градусов минимум полчаса. И это не стандартная пастеризация, её отдельно надо проводить для такого продукта. А он пойдёт в общем потоке.



Также есть наблюдения специалистов, что на территориях с больными лейкозом коровами люди чаще заболевают кроветворными заболеваниями, у многих находили антитела на вирус лейкоза. Академик РАН Михаил Гулюкин, бывший директор НИИ экспериментальной ветеринарии, говорит, что у больных лейкозом коров в тканях и молоке накапливаются лейкозные клетки и продукты метаболизма, обладающие канцерогенными свойствами. Следовательно, потребители, особенно дети, пьющие молоко от больных лейкозом коров, подвергаются опасности получить опухолевые заболевания.



Государство должно сделать так, чтобы молоко по доступности и качеству было продуктом номер два после хлеба. Собственно, так было в СССР.



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