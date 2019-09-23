Растущий экспорт отечественной сельхозпродукции ударит по карману россиян

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23 сентября 2019, 13:37 [ «Аргументы Недели» ]

В Министерстве сельского хозяйства России похвалились, что отечественные сельхозпроизводители начали активно наращивать объём экспорта своей продукции. За 6 лет планируется увеличение объёма на 110%.



При этом в ведомстве отметили, что внутренний рынок будет полностью обеспечиваться необходимыми товарами высокого качества по доступной цене. Эксперты отмечают, у России уже имеется опыт достижения высоких показателей экспорта. Он показал, что пока в зарубежные государства отправляется зерно высокого качества, собственный рынок наполнен зерновой продукцией третьего класса. Более качественный товар стоит значительно дороже. Поэтому в условиях растущего экспорта может произойти удорожание продуктов питания на отечественном рынке. Россияне вынуждены будут отказаться от привычных продуктов, так как их стоимость существенно увеличится.



Чтобы удержать рост цен, необходимы финансовые вложения в сельское хозяйство. Крупные банки пока не спешат инвестировать в отрасль, которая не даёт стабильных показателей роста. Всем инвесторам нужна гарантия возвращения средств. Пока не будет сформирован стабильный рынок сбыта продукции, инвестирования ожидать не стоит. Если в качестве такого рынка производители увидят зарубежные государства, то российский покупатель не сможет конкурировать, к примеру, с европейскими покупателями.





