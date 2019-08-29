Эх хвост, чешуя - не поесть нам ничего

Статистические данные государственного Росстата по потреблению россиянами рыбной продукции разнятся с данными представителей рыбной отрасли страны. И не в пользу официальной статистики.



Так, представители рыбной отрасли указали, что при подсчёте потребления объёмов продуктов россиянами в рацион употребляются рыбьи хвосты, чешуя и даже несъедобные внутренности. В результате этого, реальное потребление рыбной продукции «на бумаге» превышено в несколько раз. Представители рыбной отрасли также ведут свою статистику относительно объёмов добычи. Большая часть продукции идёт на экспорт, но это не означает, что россияне полностью остаются без рыбы. По официальной информации, отечественные прилавки завалены морепродуктами. Однако даже те сорта, которые ранее покупались для корма кошкам, сегодня стоят дороже мяса. Росстат при подсчёте берёт в расчёт рыбу полностью. Но при обработке от неё отделяется порядка 30% объёма. В ведомстве этого не учитывают.



Ни в одном национальном проекте не сказано про здоровый рацион россиян, соответственно претензий к чиновникам нет. Более того, правительство несколько лет настаивало на том, чтобы компании, занимающиеся добычей рыбы, увеличивали долю экспорта. Про внутренний рынок ничего не говорилось. Поэтому, по данным статистики, россияне кушают хвосты и чешую рыбы.



