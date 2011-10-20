Грузинские виноделы убеждают Онищенко в отличном качестве своей продукции

Грузинские винодельческие компании обратились в Роспотребнадзор с предложением о поставках своей продукции и заверениями о качественном уровне вина, сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

Встреча в Роспотребнадзоре с делегацией ряда винодельческих компаний из Грузии состоялась по инициативе грузинской стороны 19 октября.

Первыми в Москву приехали представители винодельческой компании "Колхида" — с них, похоже, и начнется возвращение грузинского вина в Россию. По итогам встречи виноделов и руководства управления защиты прав потребителей Роспотребнадзора (отвечает за вопросы качества продуктов питания) было решено, что "Колхида" в течение двух недель предоставит всю необходимую техническую документацию по качеству своих вин. Затем уже специалисты Роспотребнадзора должны приехать на предприятия компании, чтобы на месте посмотреть, соответствует ли производство российским требованиям.

Роспотребнадзор подтвердил условия, которые позволят бизнес-сообществу Грузии поэтапно обеспечить выполнение российских требований, а также требований Таможенного союза к качеству продукции виноделия.

В самой Грузии скептически отнеслись к переговорам, так как компания "Колхида" не входит в объединение грузинских винодельческих хозяйств "Самтрест", контролирующее большинство производителей вина в стране. В министерстве сельского хозяйства Грузии пока не могут сказать, изменится ли политика ведомства относительно переговоров с Россией. Еще несколько дней назад советник министра Георгий Чадунели заявлял, что его страна не нуждается в российском рынке вина.