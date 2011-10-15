Онищенко, Роспотребнадзор: молдавским коньяком можно отравиться
15 октября 2011, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]
Претензии, которые появились у России к алкоголю, поставляемому из непризнанной приднестровской Молдавской республики, связаны с безопасностью продукции, заявил глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.
Он уточнил в субботу, что нарекания появились после проведенных экспертиз.
По словам главного санитарного врача России, - "основания для претензий - серьезные".
Накануне Геннадий Онищенко заявил, что Россия может в ближайшее время ввести запрет на поставки приднестровского коньяка.