Онищенко, Роспотребнадзор: молдавским коньяком можно отравиться

Претензии, которые появились у России к алкоголю, поставляемому из непризнанной приднестровской Молдавской республики, связаны с безопасностью продукции, заявил глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

Он уточнил в субботу, что нарекания появились после проведенных экспертиз.

По словам главного санитарного врача России, - "основания для претензий - серьезные".

Накануне Геннадий Онищенко заявил, что Россия может в ближайшее время ввести запрет на поставки приднестровского коньяка.