Российские потребители назвали худших производителей товаров и услуг

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18 апреля 2011, 22:20 [ «Аргументы Недели» ]

Первая ежегодная национальная премия «Антибренд года» определила победителей. Премия учреждена Обществом защиты прав потребителей и общественным движением Потребители.Ру.

Номинантами за 2010 год выдвигали бренды, получившие максимальное количество жалоб и отрицательных отзывов потребителей.

Ритейл компания X5 Retail Group, которой принадлежат торговые сети "Перекресток", "Копейка", "Карусель" и "Пятерочка", одержала "победу" в номинации "Сеть продуктовых магазинов". Торговые сети этой компании "славятся" в народе как магазины просроченной продукции, занимающиеся регулярной перефасовкой полуфабрикатов, нарезок и салатов в рамках внедрения технологии безотходных продаж, уточняет NEWSru.com.

В номинации "Бытовая техника" премированы чудо-пылесосы Kirby, стоимость которых сопоставима с половиной стоимости автомобиля, однако в интернет магазине телемарт будет дешевле.

Номинацию "Торговые сети и супермаркеты" - за товары низкого качества - выиграла торговая сеть "Эльдорадо".

Номинации "Интернет и телекоммуникации" удостоена компания "Акадо" - за несоизмеримое соотношение роста тарифов на свои услуги и качества их предоставления.

Номинация "Страховые компании" досталась с/к МАКС - за ее изощренную фантазию по введению в заблуждение своих клиентов с целью оставить их без законных страховых выплат.

В номинации "Товары для дома" награда вручена фабрике по производству мебели "8 марта" - за создание фирменной сети сбыта мебели, состоящей из фирм-однодневок, успешно скрывающихся от обманутых потребителей.

В номинации "Услуги и сервис" одержала победу химчистка "Диана" за свое отношение к качеству предоставляемых услуг и невниманием к клиентам, претензии от которых отказываются рассматривать и удовлетворять в досудебном порядке.

Платежная система Qiwi "заслужила" номинацию "Платежные терминалы" за частые технические сбои и потери платежей потребителей, вернуть которые практически невозможно.

Номинация "Услуги связи" присуждена компании "Почта России" - за неискоренимое воровство и хамство сотрудников.