Российским модницам не получить больше скидки в «Арбат Престиж»

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18 апреля 2011, 18:43 [ «Аргументы Недели» ]

Уголовное дело в отношении владельца сети магазинов «Арбат Престиж» бизнесмена Владимира Некрасова и его компаньона Сергея Шнайдера (он же Семен Могилевич) закрыто.

Следственные органы МВД в Центральном федеральном округе официально закрыли дело в 100 томов за отсутствием состава преступления.

Некрасова и Шнайдера задержали 23 января 2008 года, а затем арестовали. По версии следствия, в 2005-2006 годах они внесли в налоговые декларации заведомо ложные сведения, и "Арбат-Престиж" уклонился от уплаты налогов на сумму 115 миллионов рублей.

Бизнесмен Некрасов не станет восстанавливать компанию «Арбат Престиж», прекратившую существование после претензий налоговиков, сообщил в понедельник его адвокат Александр Добровинский.