Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Потребитель

Российским модницам не получить больше скидки в «Арбат Престиж»

, 18:43 [ «Аргументы Недели» ]

Уголовное дело в отношении владельца сети магазинов «Арбат Престиж» бизнесмена Владимира Некрасова и его компаньона Сергея Шнайдера (он же Семен Могилевич) закрыто.

Следственные органы МВД в Центральном федеральном округе официально закрыли дело в 100 томов за отсутствием состава преступления.

Некрасова и Шнайдера задержали 23 января 2008 года, а затем арестовали. По версии следствия, в 2005-2006 годах они внесли в налоговые декларации заведомо ложные сведения, и "Арбат-Престиж" уклонился от уплаты налогов на сумму 115 миллионов рублей.

Бизнесмен Некрасов не станет восстанавливать компанию «Арбат Престиж», прекратившую существование после претензий налоговиков, сообщил в понедельник его адвокат Александр Добровинский.

ЕГ

//картина дня

Интервью

Константин Бахарев: «России нужны люди, которым не всё равно»

Константин Бахарев: «России нужны люди, которым не всё равно»

Депутат Госдумы РФ Константин Бахарев рассказал корреспонденту «АН», почему керченский турнир по самбо «Кубок двух морей» занимает важное место в спортивном календаре и кто на самом деле поднимает и лечит нашу страну.

В Министерстве финансов заявили, что проект федерального бюджета на следующий год и плановый период с 2021 по 2022 год предусматривает увеличение прожиточного минимума пенсионеров.

В Министерстве финансов заявили, что проект федерального бюджета на следующий год и плановый период с 2021 по 2022…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Короля делает свита, а певца – продюсер. Но бывают ситуации, когда даже в интервью яркий и эмоциональный продюсер интереснее певицы, которая на сцене секси-герл, а в…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Госдуме считают вполне конституционным предложение Минюста разрешить судебным приставам ломать двери в домах россиян. Депутат и автор закона о штрафах за незаконную…