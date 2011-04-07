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//Потребитель

Электронная подпись обойдется не дороже 1000 рублей в год

7 апреля 2011, 22:47 [ «Аргументы Недели» ]

Создание и годовое обслуживание электронной подписи обойдется гражданам не дороже чем в тысячу рублей, считает директор Центра ИТ-исследований и экспертизы Михаил Брауде-Золотарев.

В среду президент РФ Дмитрий Медведев подписал закон "Об электронной подписи", позволяющий расширить использование этой технологии в России. В документе определены три вида электронной подписи: простая, усиленная и квалифицированная. Подлинность подписи обеспечивается надежностью средств, при помощи которых она создается и проверяется. Эти средства должны соответствовать установленным требованиям и содержать элементы криптографии.

"Если доступ удостоверяющих центров и поставщиков криптософта на рынок не будет дискриминационным, то стоимость создания подписи и ее годового обслуживания вряд ли обойдется гражданам дороже тысячи рублей. И чем больше будет спрос... на использование электронной подписи и (чем) шире (будет) рынок, тем ее стоимость будет меньше", - пишет «Российская газета».

ЕГ

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