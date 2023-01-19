ДиКаприо не звоните: медэксперт пояснила, что у Джека из «Титаника» не было шансов выжить

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19 января 2023, 10:45 Александр Крохмаль, Журналист

Никаких «возвращений Джека» на экраны в возможных сиквелах «Титаника» не планируется, а если бы и планировалось, то это было бы абсолютной несуразицей.

Врач Ольга Чиркова объяснила, почему этот герой известный кинокартины, которого сыграл в своё время господин Ди Каприо, не смог бы выжить. Медик отметила, что у остававшихся в воде пассажиров не было шансов выжить вообще. При температуре около нуля шанс спастись есть максимум в течение часа, причём попытки плыть только ускоряют потерю тепла.

Эксперт добавила, что в ночь крушения лайнера температура воды опускалась до минус 2.2 градусов по Цельсию. При таких показателях переохлаждение организма происходит с невообразимой скоростью. Также врач подчеркнула, что спасательный жилет в этой ситуации позволяет не тратить энергию на то, чтобы удержаться на плаву и снижает теплоотдачу человеческого организма.