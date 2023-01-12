Фанаты «Властелина колец» удивлены, что в новом сериале эльфы стали темнокожими

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12 января 2023, 11:20 Александр Крохмаль, Журналист

Исмаэль Крус Кордова, сыгравший лесного эльфа. Фото: Global Look Press

Недавно вышедший 1-й сезон «Колец Власти», созданный по мотивам произведений законодателя фэнтези Джона Толкина, подвергся настоящему шквалу критики. Про сильную и независимую, а ещё и далёкую от канона Галадриэль, знают все. Также обсуждались серьёзные отклонения от основных принципов вселенной. Но более всего фанаты были недовольны подбором актёров по отношению к эльфийским героям. Все мы знаем, как импозантно выглядели эльфы в экранизациях Питера Джексона и как красиво выступали люди, играющие их роли. Но в «Кольцах власти» всё кардинально поменялось.



Не слишком пришёлся «ко двору» пользователей Роберт Арамайо в роли Элронда. У многих лорд Элронд на веки вечные будет ассоциироваться с бесценным Хьюго Уивингом. Хьюго блестящего сыграл своего персонажа, как в первой, так и во второй трилогии Джексона. Но Арамайо, по мнению интернет-обитателей, совсем не подходит для такого героя. В русскоязычном сегменте сообществ Толкина нередко называли Элронда из «Колец власти» - «алкоголиком» из-за странного выражения лица у артиста. Многие эльфийские персонажи сериала были далеки от слова «красота». Известно, что эльфы во вселенной Толкина совсем не старели. Но в сериале этот принцип никак не соблюдался. Тот же Чарльз Эдвардс в роли Келембримбора выглядел не слишком молодым. Да и причёска у него была совсем не эльфийская. Скорее уж какой-нибудь нуменорский аристократ, интересующийся алхимией, но никак не представитель вечно молодого и длинноволосого народа избранников Эру.

Но более всего ценителей сеттинга поразил Арондир. По мнению фанатов вселенной, Исмаэль Крус Кордова никак не подходил на роль эльфа-нандора. Если бы он сыграл, скажем, харадского (южного) капитана или корсара-наёмника, это было бы логично. Безусловно, расизм – это худшее из проявлений человечества, но всё же поклонники вселенной считают неразумным, что темнокожий актёр был подобран для роли эльфийского лучника. Тем более, что даже причёска у него была слишком современная и далёкая от средневековой моды Средиземья. Игра Кордовы, как актёра, была без сомнения талантливой и интересной. Но его образ был явно далёк от того, что хоть как-то связано с эльфами. Темнокожих представителей этой расы сам Толкин нигде не упоминал. Впрочем, смуглая жена будущего короля гномов Дурина, встревожила ценителей Профессора не меньше. В некоторых эпизодах попадались даже «эбеновые» гномы, которых тоже не было во вселенной.

Иными словами, фанаты были недовольны многими актёрами сериала, как и проектом в целом. И если те же гномы хоть немного походили на образы из Джексоновских трилогий, то эльфы стали настоящим разочарованием. Немногие из поклонников вселенной надеются на исправление сценаристов в следующем 2-м сезоне. В основном все поставили на сериале жирную точку и заняли позицию Илона Маска. Некоторые и вовсе считают, что сериалу нужен срочный перезапуск, иначе его репутация будет испорчена навеки.