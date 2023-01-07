Фанаты вселенной Толкина не ждут особого прорыва во втором сезоне «Колец власти»

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7 января 2023, 14:52 Александр Крохмаль, Журналист

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В октябре 2022 года в Великобритании стартовали съёмки 2-го сезона «Колец власти». Это масштабный сериал от компании Amazon, который посвящён легендарной вселенной Джона Толкина.

1-й сезон в фанатских сообществах посчитали провальным. Всё из-за того, что сценаристы, по сути, отвернулись от канона Профессора Толкина, уделив внимание современным тенденциям и спецэффектам. Главная героиня Галадриэль из светлой и доброй волшебницы Джексоновских трилогий превратилась в «сильную и независимую» амазонку. Саурон предстал в виде странного человека, больше похожего на бомжа-изгнанника. Появились персонажи с разными цветами кожи, особенно там, где по канону вселенной их быть не могло. Иными словами, 1-й сезон сериала был признан фиаско.

Премьера 2-го сезона ожидается не ранее 2024 года, так что ждать придётся достаточно долго. Не исключены варианты с переносами премьеры. Как отметили представители компании, они намерены исправить все ошибки и сделать всё на максимум. Правда фанаты опасаются, что ничего толком не изменится. На данный момент известно, что следующий сезон будет посвящён истории исключительно Средиземья. Возможно, там мы увидим падение легендарной цивилизации Нуменора и восхождение Саурона (Халбранда) к власти. Далее сюжет будет концентрирован вокруг создания тех самых Колец Власти. Вероятно, продолжится история вражды между Эльфами и Гномами, а также станут понятны все сюжетные завихрения, связанные с митрилом. Поднимется тема основания будущих великих королевств Арнора и Гондора. Раскроется тайна происхождения загадочного колдуна, пришедшего на помощь хоббитам-мохноногам. (В сети уже ходят слухи, что это не кто иной, как сам Гендальф). Также есть сведения, что во 2-м сезоне появится Кирдан Корабел, один из видных кораблестроителей эльфийского королевства Линдон.

В российской аудитории надежд на улучшение сюжетной составляющей не питают, как и на то, что авторы сериала полностью вернутся к канонам Толкина. Пользователи считают, что сюжет так и будет отклоняться от основ вселенной и концентрироваться вокруг злободневных проблем мира современного. Некоторые мечтают о полном перезапуске сериала с новыми актёрами и стопроцентной приверженностью канону. По-прежнему сохраняется мнение о негативных последствиях отсутствия Джексона среди авторов сериала.