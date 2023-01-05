Актеры, сыгравшие Ромео и Джульетту требуют компенсацию за то, что более 50 лет назад им пришлось раздеться перед камерой

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5 января 2023, 12:19 Александр Крохмаль, Журналист

Кадр из фильма. Фото: Global Look Press

«Ромео» и «Джульетта» из одноимённого фильма культового режиссёра Дзеффирелли подали в суд из-за обнажённой сцены. Сейчас этим актёрам уже за 70, но тем не менее, они не сбавляют темпов в достижении своей цели, а цель у них одна – справедливость.

Оливия Хасси и Леонард Уайтинг требуют от компании Paramount более 500 миллионов долларов. В иске заявлено, что умерший в 2019 году режиссёр Франко Дзеффирелли угрожал актёрам-подросткам полным провалом картины, если они не сыграют одну из сцен обнажёнными. На тот момент Уайтингу и Хасси было по 15-16 лет. Появление вышеупомянутого иска связано с новым законом штата Калифорния, который временно приостановил действие срока давности для старых заявлений о сексуальном насилии над несовершеннолетними.