Китайские сериалы становятся всё более популярными

Аргументы Недели → Кино 13+

9 декабря 2022, 17:02 Ксения Калуга Источник: rg.ru

Китайские сериалы смотрят более чем в 200 странах мира. Эту информацию сообщило Государственное управление радиовещания и телевидения КНР.

В прошлом году Китай продал на прокат более 700 сериалов. Общий объём экспорта тогда составил 57 млн долларов. Иностранные зрители чаще всего отдавали свое предпочтение комедийным, романтическим и драматическим сюжетам. Так, например, в России особо популярными стали такие работы как: «Жизнь прекрасна» и «Всё будет хорошо».

Успех китайских сериалов в РФ объясняется тем, что в последнее время в нашей стране появилось огромное количество специализирующих на этой теме сайтов. Более того, глянцевые журналы и интернет-издания стали часто публиковать рейтинги и анонсы китайских дорам – то есть драм из Поднебесной.