Военный хирург Луи Грейг стал не только врачом короля Англии, но и его лучшим другом

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27 июня 2022, 21:53 Александр Крохмаль, Журналист

Кадр из фильма

Многие смотрели легендарный фильм «Король говорит!» 2010 года, где прекрасно рассказана история о взаимодействии короля Георга и его личного логопеда Лайонела Лога. Именно этот человек стал тем, кто избавил монарха от заикания, и позволил ему произнести судьбоносную речь перед Второй Мировой войной. Но был и ещё один человек, сыгравший в жизни короля огромную роль, и достойный, как минимум, сериала. Если Лог спас речь Георга и внушил уверенность в сказанных фразах, то будущий сэр Луи Грейг, военный хирург, постарался сохранить королю жизнь и не допустить его раннего ухода в мир иной.

Ещё с раннего детства Георг (тогда его звали Альберт) имел серьёзные проблемы с желудком. В конце концов они вылились в язву двенадцатипёрстной кишки. Болезнь была вовсе не с рождения. Её спровоцировала озлобленная няня, которую в своё время оскорбил Георг V. Няня часто морила малыша голодом. Но когда это вскрылось, болезнь уже имела необратимый характер. Проблемы с желудком серьёзно обострились во время службы 17-летнего принца в британском флоте. За операцию взялся обладавший огромным авторитетом при дворе доктор Луи Грейг.

Сын Георга стремительно угасал. Военный хирург пытался всеми силами достучаться до короля Англии. «Ваше Величество, промедление приравнивается к смерти», - говорил он монарху, «Будь он моим сыном, я бы ни минуты не сомневался». Лучшие специалисты начала ХХ века отказывались оперировать Альберта. Они опасались гнева вспыльчивого и резкого в словах короля, если произойдёт кончина наследника престола. Но Грейг знал, что если всё сделать правильно, смерти можно и избежать.

Грейг провёл операцию даже не просто хорошо, а блестяще. Уже через две недели «юный Берти» пошёл на поправку. Доктор не только вылечил будущего короля, но и сыграл гигантскую роль в его дальнейшей судьбе. Луи практически всюду следовал за венценосной особой. А потом они с Альбертом даже вместе сыграли в теннис и были в одной команде, хоть результат получился и не слишком удачным. Плюс ко всему, у короля имелись проблемы с женщинами. Он всегда их стеснялся. Но Грейг постарался и в этом деле, причём весьма успешно. Он научил Георга общению с прекрасным полом и сделал его настоящим джентльменом.

Доктор Луи Грейг прокачал не только короля, но и «Уимблдон». После Второй Мировой войны он стал председателем Всеанглийского клуба и занимался восстановлением серьёзно пострадавшего во время войны комплекса. Георг посещал финалы турнира вплоть до 1951-го, когда ему диагностировали рак лёгких. Скорая кончина друга очень ударила по Грейгу, и тот пережил «Берти» всего на год.