Барбара Брыльска рассказала о своих скелетах в шкафу

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3 июня 2022, 09:04

Отечественному зрителю польская блондинка знакома по нестареющей «Иронии судьбы». Однако актриса стала знаменитой у себя на родине задолго до выхода комедии на экран. Более того, она входила в список секс-символов.



Более того, Барбару ничуть не смущали просьбы раздеться перед камерой и предстать в кадре обнажённой. Показательной стала историческая драма «Фараон», где Брыльска впервые среди польских актрис решилась на обнажённые съёмки. Дальше было ещё 14 подобных эпизодов в разных фильмах.



Такая тактика себя оправдала, ведь Барбара была просто усыпана предложениями от именитых режиссёров. Её приглашали на вечеринки и другие закрытые светские мероприятия. Несмотря на толпы поклонников, сердце актрисы было занято другим человеком. Серб Слободан Димитриевич вихрем ворвался в её жизнь, и Барбара ради него готова была на всё. Однако крепкому союзу воспрепятствовала родня актёра.



В 1970 году актриса вышла замуж за врача-гинеколога Людвига Космаля. В этом браке на свет появилось двое детей – дочь Барбара и сын Людвиг. Спустя время семейная лодка дала трещину. У супруга появились романы на стороне, да и Брыльская нашла новое увлечение.



1993 год стал в жизни Брыльской чертой «до» и «после». Тогда в автомобильной аварии погибла дочь актрисы и всё перевернулось. За следующие 28 лет количество фильмов актрисы можно пересчитать по пальцам. Среди них российские «Ирония судьбы. Продолжение» и «Адмиралъ».



Про «Иронию судьбы» также известно много интересных фактов. Например, Брыльска наотрез отказывалась целоваться в кадре с Юрием Яковлевым. Поэтому съёмочной группе приходилось идти на разные ухищрения.



В Польше фильм вышел на экраны под названием «Счастливого нового года!», но так и не стал хитом. Через несколько дней Барбаре исполнится 81. Она живёт на своей загородной даче и не жалует журналистов.



