Актёр Морган Фримен отмечает 85-летие

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1 июня 2022, 14:52 Диана Анисимова

1 июня оскароносный актёр отмечает юбилей.

Тюремный заключённый, полицейский, детектив, президент, глава мафии и даже Бог — «послужной список» Моргана Фримена пестрит разнообразием ролей. Его звёздными коллегами по съёмочной площадке были Кевин Костнер, Клинт Иствуд, Брэд Питт, Скарлетт Йоханссон, Джонни Депп и Роберт де Ниро.

Актёрскую карьеру Фримен начал в 8 лет, сыграв главную роль в школьном спектакле. В 70-х годах Фримен дебютировал в фильме «Кто сказал, что я не могу прогуляться по радуге?». В 1987 актёр был номинирован на свой первый «Оскар» — за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Уличный парень».

В 1991 году Фримен снялся в фильме «Робин Гуд: Принц воров» в роли, изначально написанной для актёра с европейской внешностью. В 1989 году Фримена снова номинировали на «Оскар» — после роли шофёра в ленте «Шофёр мисс Дэйзи».

В 1994 году Фримен получает номинацию на «Оскар» в категории «Лучший актёр года» за роль в фильме «Побег из Шоушенка».

В 2005 Фримен наконец-то получает долгожданный «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Малышка на миллион».

С 2010-х годов Морган Фримен вёл циклы авторских передач на канале Discovery «Сквозь пространство и время с Морганом Фрименом», где рассматривал тайны современной науки и вопросы Вселенной, задачи астрофизики и квантовой механики, теории струн. Каждая серия традиционно начиналась рассказом из детства Фримена.

С 2017-го года актер ведёт цикл передач «Истории о Боге с Морганом Фрименом», где исследует культуры и религии касательно вопросов веры в Бога или в высшую силу.

Актёр четырежды был женат, у него два сына и две дочери.

Морган Фримен оказался в списке среди 963 американцев, которым РФ навсегда запретила въезд.