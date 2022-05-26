Украинский режиссёр Лозница получил приз Каннского кинофестиваля за фильм о Второй Мировой войне​

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26 мая 2022, 18:03 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Режиссёр Сергей Лозница прославился на весь мир, благодаря своему фильму «Естественная история разрушения». Также в своей речи на Каннском кинофестивале деятель выступил решительно против бойкота русской культуры.

Ну а фильм от этого режиссёра действительно получился на славу, по мнению многих аналитиков. Как известно, ковровые бомбардировки немецких городов со стороны Союзников унесли сотни тысяч жизней. А ведь в Германии было много и тех, кто противился нацистскому режиму и считал его преступным. Эти акты Второй Мировой считаются самыми жестокими, но обычно к преступлениям не приравниваются.

Такое табу было нарушено Вингридом Зебальдом в его произведении «Естественная история разрушения». Сергей Лозница заимствует у этого автора название второй раз. Первый - это «Аустерлиц», фильм о нацистских концлагерях, превращённых в музейные объекты. Там память о катастрофе неизбежно обесценивается. Очень часто бывает, что документальная литература порождает игровые фильмы. Но Лозница в своих работах идёт обратным путём. Его художественно-культурологическое эссе превращается в документальный фильм, собранный из архивных кадров заново. Потому среди кинематографистов и ходит новое определение, звучащее как «фильм Лозницы». Именно к этому своеобразному жанру можно причислить «Естественную историю».

Сюжет в фильме довольно мощный, сложенный по высшим законам драматургии. В нём есть прелюдия – картины идиллии городской и деревенской жизни: например, мирно пасутся стада, люди живут своей жизнью и радуются, танцуют под свастикой. Казалось, ничего катастрофы не предвещает. Но потом день сменяется ночью, и в небо становится ареной завораживающего военного спектакля. Одним из значительных фрагментов фильма являются сцены на военных заводах Великобритании и Германии. Хроникерами заснят во всех деталях процесс производства орудий смерти. Орудий, которые впоследствии, будут применены на поле боя. В целом, весь фильм вызывает у зрителя довольно сложные и труднообъяснимые эмоции. Неспроста он получил свою награду France Culture.

В преддверии каннской премьеры, Лозница сделал сенсационное заявление, приведшее к конфликту. Как потом выяснилось, руководитель украинского Фонда кино требовал от фестиваля убрать картину из программы. Причиной стало выступление Сергея Лозницы против бойкота российской культуры. Возник скандал, который привёл к тому, что режиссёр был исключён из Украинской киноакадемии. Впрочем, не все соотечественники разделили позицию Украины. Кинокритик Курина увидела в конфликте вокруг Лозницы превосходство самого режиссёра и его судьбоносного проекта над всякой критикой.