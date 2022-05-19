Из-за падения выручки в Москве закрываются кинотеатры

В ТЦ Москвы этой весной закрываются кинотеатры по причине падения выручки. «Синема Парк/Формула Кино» – самая крупная сеть на отечественном рынке – уже ликвидировала два своих столичных объекта.
Владельцы кинотеатров сообщают об уменьшении числа посетителей и прибылей за март на 40% и 44% соответственно, в ближайшее время ожидается падение выручки на 80%. Закрытие кинозала – крайняя мера, однако из-за сокращения репертуара в России за первые 18 дней апреля пришлось ликвидировать уже 300 объектов.
Булат Шакиров, возглавляющий «Союз торговых центров, заявил о предстоящих судебных разбирательствах. Владельцы ТЦ заключали с кинокомпаниями нерасторжимые договоры, поэтому функционировать и оплачивать аренду обязались строго до конца оговорённого контрактом срока. Отечественные юристы говорят, что расторгнуть такое соглашение достаточно сложно. Убыточность из-за санкций не является форс-мажорным обстоятельством, однако может рассматриваться как существенное. Оптимальным путём решения проблемы они считают переговоры с последующей выплатой штрафа арендодателям.
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