Сериал о «Чикатило» споткнулся на взятках полиции

В московские суды поступили материалы уголовных дел, обвиняемыми по которым проходят организаторы съёмок многосерийного кино про советского маньяка Андрея Чикатило. Бывшего генерального директора ООО «Кино Групп» Дмитрия Большакова обвиняют в передаче взятки полицейским, которые перекрывали улицы во время съёмок.
Большаков признался, что был готов платить официально, но никто не соглашался сотрудничать. Обвиняемыми в даче взяток и их получении проходят сотрудники столичной полиции. Большаков заплатил стражам порядка около 140 тысяч рублей, чтобы провести беспрепятственно съёмки в Тимирязевском районе. Крупные суммы передавались полицейским для организации съёмок в других районах. Большаков считает, что бюрократическая система не позволила ему снять кино без ограничений. Во всех инстанциях получали отказ. Никто не хотел идти на диалог, узнав о ком фильм.
Со слов обвиняемого, полицейские сами назвали цену за свои услуги. Они помогли провести съёмки в нужных районах. Деньги для взяток брались из бюджета фильма.
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