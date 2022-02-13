Страшно и интересно: топ триллеров для просмотра на ночь глядя

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13 февраля 2022, 15:16 Ангелина Финько

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Эта подборка подойдет для тех, кто любит расследовать дело вместе с героями, а также пощекотать свои нервишки. Интригующий и продуманный сюжет становиться идеальным дополнением.

“Глотай” - фильм 2019 года. Режиссер - Карло Мирабелла-Дэйвис. Драма, психологический триллер.

В этом фильме нам рассказывают о жизни юной домохозяйки, в буднях которой на первый взгляд всё просто прекрасно. Чуть позже мы увидим, как героиня начнёт меняться, а вместе с ней перед нами будет меняться и её окружение. Следить за сюжетом очень интересно. Порой удивляешься всем тонкостям человеческого строения, особенно строению психики. Сюжет был основан на реальных событиях. Родная бабушка режиссера страдала нервным расстройством — она постоянно мыла руки и старалась все держать в стерильной чистоте. Молодая героиня не может контролировать собственную жизнь из-за удушающей заботы и собственного положения, поэтому находит то долгожданное облегчение в глотании различных предметов, в том числе и острых кнопок.

“Истории призраков” - фильм 2017 года. Режиссеры - Энди Найман, Джереми Дайсон. Драма, ужасы. Прекрасный актерский состав и художественный замысел.

Нам повествуются три мистические истории, разоблачать которые будет ведущий программы “Экстрасенсы жулики” Филлип Гудман. Вместе с его расследованиями мы видим и трагедию жизни самого Гудмана, его комплексы и страхи. В мужчине любого возраста и социального положения есть множество страхов, даже если он атеист и скептик. Именно поэтому вы сможете прочувствовать свои собственные фобии через просмотр фильма, а также насладитесь необычайными поворотами сюжета.

“Начало” - фильм 2010 года. Режиссер - Кристофер Нолан. Фантастика, боевик, триллер, драма, детектив. В актерском составе можно увидеть молодого Леонардо ДиКаприо и Тома Харди.

Кобб проникает в сны и крадет ценную информацию, кстати являясь лучшим в этом деле. Однако в своем недавнем задании Кобб допустил оплошность и провалил дело, но позже получил новое задание, от его прошлой “цели”, благодаря новому заданию Дом Кобб получил возможность, наконец-то вернутся к детям в США и не попасть в тюрьму, ведь на каждом шагу его ждали государственные агенты. Кристофер Нолан в своем фильме показал запутанные судьбы людей и особенности их психики. Фильм затрагивает многие философские темы.

“Взаперти” - фильм 2020 года. Режиссер - Аниш Чаганти. Триллер, драма, детектив. Прекрасная Сара Полсон играет гиперзаботливую мать-одиночку Диану Шерман. У актрисы большой опыт игры в триллерах и драмах, поэтому Сара великолепно вписывается в атмосферу фильма.

Диана Шерман воспитывает дочь Хлою в полной изоляции. Девушка прикована к инвалидному креслу, пьёт очень много таблеток и не общается со сверстниками. Но однажды Хлоя нашла свидетельство о смене имени своей матери, и тогда девушка начинает подозревать её во лжи. Фильм очень интригует, но при этом остается простым и достаточно классическим представителем жанра триллер.

Всем приятного просмотра!