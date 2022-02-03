Аргументы Недели Кино 13+

Представлен народный рейтинг фильмов января

, 13:48

Представлен народный рейтинг фильмов января
Постер 7 сезона сериала Сваты

Фантастический боевик «Бесконечность» с Марком Уолбергом по народному мнению стал самым зрелищным. В топ-5 вошли «Мортал Комбат», «Веном 2», «Чёрная Вдова» и очередная серия Бондианы - «Не время умирать».  

Год начался с продолжительных новогодних каникул, поэтому зрители активно потребляли контент через интернет-платформы. По опросу пользователей онлайн-кинотеатра IVI достойными их внимания стали фильмы «Ёлки 8», «Бумеранг», «Телохранитель жены киллера», новый долгожданный сезон сериала «Сваты 7» и ситком «Везёт».

Режиссерскую работу отметили в фильмах «Лётчик», «Веном 2», «Круэлла» и «Последний богатырь: Корень зла». А по сюжетному наполнению лучшими оказались «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс», «Круиз по джунглям», «Чёрная Вдова», мультфильм «Лука» и фильм «Король Ричард» с Уилл Смитом в главной роли. 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Общество

Заммэра Владимир Ефимов: В Москве каждый третий семейный ипотечный кредит выдан семьям с одним ребенком

Заммэра Владимир Ефимов: В Москве каждый третий семейный ипотечный кредит выдан семьям с одним ребенком

На сайте комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы появилась информация о том, что общий объем кредитования по программе «Семейная ипотека» в столице в прошлом году – 65,4 млрд руб. Площадь жилья, на приобретение которого выданы кредиты, составила 580 тыс. кв. м.

Аргументы НеделиАвторы АН

В мире

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

В мире