Сегодня отмечается Международный день кино

Аргументы Недели → Кино 13+

28 декабря 2021, 07:05 Наталья Полянская

Фото: twitter.com

Днём рождения кино считают именно 28 декабря 1895 года, когда в парижском кафе на бульваре Капуцинок братья Люмьеры представили уже широкой публике первый в мире короткометражный фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». Это был первый фильм в истории кинематографа, который был показан публике за деньги.

Кинематограф прочно вошел не только в сознание, но и в жизни людей. Это массовое искусство в настоящее время имеет колоссальные возможности воздействия на человека. Киностудии по всему миру выпускают ежегодно все новые и новые фильмы, героям которых стараются подражать, а цитаты расходятся и становятся крылатыми выражениями. Большинство кинолент нацелены на зрителя, который отдает большее предпочтение зрелищности, чем сюжету. Но даже несмотря на это, у каждого фильма есть своя благодарная аудитория. Именно миру кино, благодаря которому афиши киноцентров никогда не остаются пустыми, а люди на пару часов забывают о суете, и посвящен этот всемирный праздник.

В России премьера первого фильма состоялась 15 октября 1908 года. Это был фильм «Понизовая вольница» режиссёра Владимира Ромашкова по мотивам народной песни о Стеньке Разине «Из-за острова на стрежень». Длился первый российский фильм всего семь минут.

Кино – сложный и дорогостоящий вид искусства. Сценарист не может творить «на перспективу». Работая над очередной картиной, ему приходится вовлекать актеров, специалистов по звуку, монтажеров и операторов. Кроме того, нужно организовать место съемки, подготовить костюмы, приобрести дорогостоящую аппаратуру и выполнить еще целый список необходимых вещей.

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