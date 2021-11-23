Домогательства на миллионы: актёра Кевина Спейси обязали выплатить киностудии

Аргументы Недели → Кино 13+

23 ноября 2021, 16:19

На американского актёра Кевина Спейси, снявшегося в сериале «Карточный домик», киностудия MRС подала в суд за нарушение условий контракта. По мнению истца, актёр в 2019 году совершил сексуальные домогательства на рабочем месте, нарушив тем самым прописанные правила поведения.



По этой причине киностудия была вынуждена сократить количество серий и переписать сценарий из-за выбытия главного персонажа. Это повлекло дополнительные расходы. Актёр попытался оспорить обвинения, считая домогательства безосновательным фактором для расторжения с ним контракта. Спейси уверен, что основная причина увольнения скрывается киностудией. Возможно, это было сделано по экономическим соображениям или из-за мнения администраторов. Согласно решению суда, артисту придётся выплатить MRC 31 млн долларов. Весной актёр снова начал сниматься после скандала о харасменте.



Спейси уже не в первый раз оказывается в центре скандалов на сексуальной почве. В 2017 году его обвинили в домогательствах 15 человек. Сам Кевин отрицает большую часть обвинений. Актёр Энтони Рэпп заявил ранее, что Спейси домогался до него три десятилетия назад. Кевин хоть и не помнит ничего, однако извинился на всякий случай перед Рэппом.

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