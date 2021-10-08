«Я всегда пытался не делать похожие друг на друга фильмы»: Мэтту Деймону исполняется 51 год

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8 октября 2021, 10:15 Наталья Полянская

Известному американскому актеру кино, сценаристу и продюсеру Мэтту Деймону исполняется 51 год. Больше всего актёр известен по фильмам «Одиннадцать друзей Оушена», «Интерстеллар» и «Марсианин».

Мэттью Пейдж Деймон родился 8 октября 1970 в США. До двух лет он жил в богатом бостонском пригороде. Его отец был налоговым инспектором, а мать профессором университета Лесли. Когда мальчику исполнилось три года его родители развелись. Бен Аффлек является его дальним родственникам. В возрасте восьми лет они познакомились, так как жили на одной улице. В дальнейшем они оба стали профессиональными партнёрами по сцене. В 1986 году Мэтт отправился в Нью-Йорк, чтобы исполнить свою актерскую мечту.

Впервые он снялся в фильме «Мужество в бою» в 1996 году. После чего продолжил написание сценария к фильму «Умница Уилл Хантинг» совместно с Беном Аффлеком. В 1998 году Деймон сыграл в фильме «Спасти рядового Райана».

Также его можно увидеть в фильме «Догма», «Девушка из Джерси» и «Великая истина».

Мэтт Деймон женат на Лусиане Боссан Барросо. У актёра есть три дочери.

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