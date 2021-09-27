Джордж Клуни и Брэд Питт снова снимутся вместе

Аргументы Недели → Кино 13+

27 сентября 2021, 17:12 Анастасия Иванова

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Актеры являются в жизни лучшими друзьями. Хорошая новость для поклонников тандема: они снова снимутся в одной картине. Но подробности данного проекта держатся в секрете. Известно только лишь, что это будет история о двух «одиноких волках», которым поручено одно и то же задание, а снимет фильм Джон Уоттс (трилогия «Человек-паук» с Томом Холландом).

Джон также является автором сценария и вместе с Джорджем и Брэдом продюсируют эту киноленту. Интересно, что за права на фильм борются крупнейшие студии, среди них Sony, Lionsgate, Apple, Netflix, Amazon, Annapurna, Universal, MGM и Warner Bros.

Что касается выхода проекта на широкие экраны, то, скорее всего, это состоится нескоро из-за занятости режиссера. У него в планах еще снять «Фантастическую четверку».

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