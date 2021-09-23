В ноябре этого года выходит 1-й сезон легендарного сериала «Колесо Времени»

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23 сентября 2021, 19:11 Александр Крохмаль, Журналист

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2021 год обещает быть настоящим «бумом» на сериалы. Вот уже завтра выходит «Основание», знаменитый сериал по мотивам бесценных произведений Азимова. А в ноябре нас ждёт особенный подарок в виде 1-го сезона «Колеса Времени».

Напомним, «Колесо Времени» - это известный цикл произведений настоящего виртуоза фэнтези Роберта Джордана. Именно Джордан долгое время был одним из продолжателей саги о Конане-Варваре, так как вдохновлялся творчеством легендарного Роберта Говарда. Впрочем, у Джордана существовал и собственный уникальный мир, как раз он-то и получил название – «Колесо времени». Сеттинг представляет собой совершенно отдельную вселенную, никак не связанную с нашей Землёй. Первая книга по «Колесу» была написана автором в 1984 году. Уже в 90-х начали выходить другие книги серии. «Колесо времени» завоевало бесчисленное множество фанатов по всем странам мира. Эта вселенная была и остаётся одной из самых популярных среди многих фэнтези-сообществ.

Сюжет крутится вокруг простых ребят из деревни Двуречье, которые попадают в смертельно опасную заварушку. По неизвестной причине они становятся объектами охоты некого Тёмного и его прислужников. На данный момент известно, что 1-й сезон будет состоять из 8-ми эпических серий. Некоторые названия серий уже были официально опубликованы в интернете. Премьера 1-го сезона «Колесо времени» состоится 19 ноября 2021 года. Также с мая прошла информация, что будет и второй сезон, а это значит, что сюжетная линия сериала надолго растянется. Первый трейлер был выпущен совсем недавно, и его можно посмотреть в Youtube. Многие фанаты отметили его эпические спецэффекты, которые тянут на уровень «Игры престолов». Хотя некоторые отнеслись критично к обилию темнокожих актёров. Главным продюсером сериала является актриса Розамунд Пайк (знаменита по ролям в фильмах «Исчезнувшая» и «Гнев титанов»), а вся кропотливая работа над проектом ведётся в небезызвестной компании Amazon Studies.

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