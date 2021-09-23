Трейлер фильма «Ампир V»: Оксимирон, Федор Бондарчук, Павел Табаков и другие

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23 сентября 2021, 17:08 Анастасия Иванова

Кадр из фильма

Вышел трейлер фильма «Ампир V», в основе сюжета которого лежит роман Виктора Пелевина «Empire V». Главные роли в фильме исполняют рэпер Оксимирон, Павел Табаков, Федор Бондарчук, Вера Алентова и другие. Режиссером картины стал Виктор Гинзбург, уже экранизировавший 10 лет назад другой роман Пелевина — «Generation П», а авторами саундтрека — Борис Гребенщиков и Филипп Киркоров.

В новой картине режиссера рассказывается о вампирах, которые правят миром. Главный герой Роман Шторкин неожиданно становится одним из них, причем сразу стал главой элитной касты.

У него теперь новое имя – Рама Второй, дом в центре города и жизнь, о которой, казалось бы, можно только мечтать. Роману не удается так просто абстрагироваться от окружающего мира. Стать настоящим вурдалаком ему мешают чувства, вспыхнувшие к одной вампирше.

Съемки кинофильма должны были начаться еще в 2016 году, но начались только зимой 2017 года. Гинзбург решил, что зимний пейзаж больше всего подходит для реализации картины.

Премьера фильма «Ампир V» состоится 25 ноября.

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