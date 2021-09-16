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Микки Рурку 69 лет: чем прославился актер

, 10:24

Микки Рурку 69 лет: чем прославился актер
Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Сегодня свой день рождения отмечает американский актёр и режиссёр, лауреат премии «Золотой глобус» Микки Рурк. Большая популярность к актёру пришла с выходом фильма «Девять с половиной недель».

Настоящее имя Микки Рурка – Филипп Андре Рурк-младший. Имя Микки актёр взял потому, что так в детстве его называл отец. Микки родился 16 сентября 1952 года в Нью-Йорке. Родители развелись, когда мальчику было 6 лет. Мать уехала вместе с детьми во Флориду. Она вышла замуж 2 раз за бывшего полицейского Джина Эддиса. Микки не признавал его как отца, отношения у них были напряжённые. Из-за контингента бедного района мальчику приходилось общаться с сутенерами, проститутками и наркодиллерами. Микки рассказывает, что отчим многократно избивал его и мать, Рурк ненавидел нового избранника матери и хотел ему отомстить. Поэтому мальчик выливает свой Гнев на боксерском ринге. Он участвовал в разных боях. Также он любил творческую деятельность и участвовал в драматическом кружке.

Долгое время он работал на низкооплачиваемых работах, вскоре ему это надоело. С 1975 года Рурк начал торговать наркотиками, но быстро завязал с этим.

Через некоторое время Микки Рурк улетел в Нью-Йорк с мечтой стать актёром и поступил в Актерскую студию Ли Страсберга. Вскоре его заметил Стивен Спилберг. Он пригласил его сняться в фильме «1941» и дал несколько эпизодических ролей в других картинах. Самой лучшей ролью, по мнению критиков, можно назвать роль Рурка в фильме «Сердце ангела».

Актёр веселился и пропивал все свои деньги. Но вторая волна его славы пришлась на 2008 год в фильме «Рестлер».

О личной жизни актера мало что известно. Он был дважды женат на актрисах. Первой его женой стала Дебра Фойер, а второй Кэрри Отис. Сейчас актёр и сценарист холост.

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