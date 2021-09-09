В кинотеатрах России с 9 сентября вышли фильмы «Дом на другой стороне», «Отчаянные аферистки» и «Петровы в гриппе»

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9 сентября 2021, 23:10 Источник: teleprogramma.pro

pixabay.com

С девятого сентября текущего года в российский прокат вышли такие фильмы, как “Дом на другой стороне”, “Петровы в гриппе” и “Отчаянные аферистки”. Портал teleprogramma.pro вкратце рассказал о каждом из них.

В американском ужастике “Дом на другой стороне”, режиссером которого стал Дэвид Брукнер, речь идет о женщине, у которой скончался супруг, наложив на себя руки. С тех пор героиню начинают терзать видения и призраки. В картине снялись Ребекка Холл, Сара Голдберг и другие.

Сюжет американской комедии “Отчаянные аферистки” разворачивается вокруг двух дамочек, являющихся обычными домохозяйками, которым удалось превратить обычные купоны на еду в 40 млн долларов. В фильме снялись Кристен Белл, Винс Вон и другие.

В российской драме Кирилла Серебренникова “Петровы в гриппе” речь идет о семье, в жизни которой, казалось бы, ничего необычного не происходит. У супругов есть сын, однако живут они не вместе. Однажды перед Новым годом семью одолевает грипп, и в их жизни появляются сюрреализм, фантастика и безумие. Участниками съемок стали Семен Серзин, Чулпан Хаматова и другие.

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