Самые ожидаемые кинопремьеры конца 2021 года

Аргументы Недели → Кино 13+

30 июля 2021, 16:10 Кирилл Красильников

Фото из открытых источников

Киноиндустрия всегда занимала большую долю в сфере развлечений. Сейчас в мире огромное количество любителей кинематографа и кончено же есть фильмы, которые люди ждут с нетерпением. Сегодня мы расскажем вам о самых ожидаемых премьерах конца этого года.

«Человек-паук: Нет пути домой»

Это уже третий фильм про супергероя с Томом Холландом в Главной роли. Первые два фильма были хорошо приняты фанатами, следствием чему является положительные оценки у обеих работ «Человек паук: Возвращение домой» – 7.4 по версии IMDb и 7.1 по версии КиноПоиск, «Человек паук: Вдали от дома» – 7.5 по версии IMDb и 7.3 по версии КиноПоиск.

Фанаты фильмов про паука также очень довольны выбором главного героя, так как Том Холланд отлично подходит на роль подростка, кем человек паук и является по канону и комиксам. Рейтинг ожидания на КиноПоиске составляет 98%, что доказывает, что фанаты очень ждут триквел, премьера в России запланирована на 16 декабря 2021 года.

«Множественные святые Ньюарка»

Данный фильм является продолжением культового сериала под названием «Сопрано» от режиссёра Дэвида Чейза, стоит отметить тот факт, что работу над фильмом ведёт тоже он.

Фильм является приквелом к сериалу и расскажет о ранних годах итальянской мафии в Нью-Джерси и семье Сопрано, в частности. Здесь нам покажут главного героя серии– Тони Сопрано в молодости и историю его становления. Это большое событие в мире кино, ведь спустя 14 лет после конца сериала, который является одним из лучших сериалов за всю историю, выходит приквел, да ещё и от того же режиссёра, поэтому рейтинг ожидания 99% на КиноПоиске вполне заслужен. Премьера ожидается 23 сентября 2021 года.

«Дюна»

Новый фильм от Режиссёра Дени Вильнева в жанре научной фантастики, снятый по книге Фрэнка Герберта с одноименным названием. Вильнев также работал над таким фильмом в жанре фантастики, как «Бегущий по лезвию 2049», его творение получило положительные оценки и кучу хороших отзывов на разных ресурсах, поэтому пока успех «Дюны» кажется ожидаемым. В центре сюжета стоит первая половина книги и рассказывает о жизни Пола Атрейдеса, роль которого исполняет талантливый и перспективный актёр Тимоти Шаламе, который должен сплотить народ планеты Арракис и победить в войне за планету. Рейтинг ожидания на КиноПоиске составляет 97%, Выход фильма состоится 14 октября 2021 года.

Конец 2021 года для всех любителей кино ожидается жарким, ведь почти каждый месяц до конца декабря будут громкие релизы и народ несомненно ринется в кинотеатры.

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