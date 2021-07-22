Аргументы Недели → Кино 13+

22 июля 2021, 22:27 Анастасия Иванова

Взято из Instagram @tchalamet

Появился новый трейлер фильма «Дюна» с Тимоти Шаламе в главной роли. Картина, производством которой занималась кинокомпания Warner Brothers, является экранизацией научно-популярного романа Фрэнка Герберта, а главные роли в ней исполнили всемирно известные актеры.

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