Аргументы Недели Кино 13+

Появился новый трейлер фильма «Дюна» с Тимоти Шаламе

, 22:27

Появился новый трейлер фильма «Дюна» с Тимоти Шаламе
Взято из Instagram @tchalamet

Появился новый трейлер фильма «Дюна» с Тимоти Шаламе в главной роли. Картина, производством которой занималась кинокомпания Warner Brothers, является экранизацией научно-популярного романа Фрэнка Герберта, а главные роли в ней исполнили всемирно известные актеры.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Политика

Песков, говоря о жалобе России в ЕСПЧ, заявил, что суд часто не реагирует на важные события

Песков, говоря о жалобе России в ЕСПЧ, заявил, что суд часто не реагирует на важные события

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал подачу Генпрокуратурой России межгосударственной жалобы против Украины в ЕСПЧ. По его словам, это совершенно «закономерное обращение».

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью