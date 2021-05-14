Создатели фильма «Турист» максимально честно показали события в ЦАР

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14 мая 2021, 21:37 Егор КАГАРЛИНСКИЙ

В столице Центральноафриканской Республики, Банги прошла премьера фильма «Турист», посвященного деятельности российских инструкторов. Премьерный показ был организован на стадионе имени отца-основателя ЦАР БартелемиБоганда.

Сюжет разворачивается вокруг российского офицера, прибывшего в Центральноафриканскую Республику для обучения местных военнослужащих. Однако впоследствии в стране развивается кризис, спровоцированный политикой экс-президента Франсуа Бозизе и действиями подконтрольных ему боевиков.

«Турист» — первый фильм о ЦАР, который вышел на государственном языке этой республики санго. Посмотреть картину смогут все желающие – до 20 мая ее будут транслировать абсолютно бесплатно.

В ходе пресс-конференции, посвященной премьере киноленты, исполнительный продюсер Генрих Кен заявил, что съемочная группа старалась предельно честно рассказать о том, что происходит в государстве.

«Мы в какой-то мере воссоздали историю о том, как русские инструкторы помогают в этой борьбе центральноафриканскому народу. Максимально честно и откровенно», — отметил продюсер.

Кен подчеркнул, что зачастую публикации в зарубежных СМИ о происходящем в стране являются необъективными. Продюсер предложил зрителям самостоятельно сделать выводы, посмотрев фильм.

Одну из главных ролей в картине исполнил актер Александр Барановский, который провел в ЦАР месяц и за это время успел познакомиться с военнослужащими республики — их он называет настоящими героями, вставшими на защиту родной страны от боевиков. По словам Александра, военные всегда с улыбкой встречали российских артистов и с радостью им помогали и поддерживали.

В 2018 году в ЦАР в рамках военно-технического сотрудничества между Банги и Москвой прибыли 235 инструкторов для обучения военнослужащих местной армии. А в конце 2020-го, когда в стране усилилась деятельность бандформирований, Москва согласовала отправку еще 300 специалистов в республику. Их помощь стала существенным фактором, который повлек за собой изменение ситуации с безопасностью в стране.

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