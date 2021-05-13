В романе Прилепина «Обитель» есть крупный недостаток – он лишён юмора

Аргументы Недели → Кино 13+

13 мая 2021, 15:12

На телеканале «Россия-1» начался показ фильма «Обитель» по роману Захара Прилепина в постановке Александра Велединского. На различных платформах и сайтах картина уже доступна для просмотра целиком (8 серий). Не понятно, почему это незаурядное произведение мариновали аж два года.



Отрадно, что Прилепин, до того как стать светочем русского духа и столпом истины, успел написать пару неплохих романов и «Обитель» сделана им, как говорится, на пике формы. Соловки 1927 года, плавильный котёл, где собраны человеческие осколки старого мира, наполнены автором изрядным количеством ярких лиц, занимательных происшествий и напряжённых разговоров – не только о судьбе России, это само собой. Но и о том, на что способен человек в чрезвычайных обстоятельствах.



Продюсерский центр Валерия Тодоровского, выпустивший «Обитель», буквально «наступил на горло собственной песне», потому как процент «детишек» (бездарных или малоодарённых детей кинематографистов), задействованных в фильме, в данном случае сведён к санитарной норме. Захар Прилепин, режиссёр Александр Велединский, подавляющее большинство актёров и в их числе замечательный Евгений Ткачук, исполнитель главной роли, – самородки. Правда, в качестве соавтора сценария указан Пётр Тодоровский-младший. Понятно, разве Велединский, написавший сценарий ко всем своим картинам («Русское», «Живой», «Географ глобус пропил» и др.) и участвовавший в сочинении сериалов «Бригада», «Закон» и «Дальнобойщики», мог справиться один? В чём вклад младшего Тодоровского, неизвестно. Так-то сценарий крепкий.



Несмотря на то что снимали в разных местах, в «Обители» создано единое, цельное художественное пространство. Прелестный и строгий Север, монастырь с остатками росписи – лики Господа пристально глядят на злосчастных грешников – соединён с суровым барачным стилем нового мира. Еретиков и смутьянов веками ссылали сюда и бросали в сырые ямы на 20–30 лет.



В романе Прилепина есть крупный недостаток – он лишён юмора, а трудно поверить, что собранные вместе тысячи русских мужчин обошлись в своём существовании, сколь угодно трудном, без забавных происшествий и смешных реакций. Но режиссёру удалось разнообразить ритмы повествования и не допустить сплошного мрака и занудства. Как всегда, у Велединского удивительно органично, без пошлой мистики показано бытие мёртвых рядом с живыми.



Подробнее читайте в материале «Аргументов недели».





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости