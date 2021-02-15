«Русский кинематограф - бессмысленный и беспощадный…»

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15 февраля 2021, 11:14 Мария ШЕВЧУК

Фото: кадр из фильма "Дурак"

Во многих русских фильмах часто показывают жизнь не совсем такой, какой она является. Чаще всего художественный вымысел перевешивает, и зритель после просмотра задается вопросом «А что, так правда бывает?». Однако, есть киноленты, где показывается суровая реальность в России.

«Простой карандаш» - фильм, снятый режиссером Натальей Назаровой в 2019 году. Здесь показана история об учительнице, которая приехала из Петербурга в заброшенным Богом край, где отбывает тюремный срок ее муж. Задумка режиссера заключалась в том, чтобы показать, какой бывает жизнь вне мегаполиса. Героиня Антонина сразу же устраивается в местную школу, где и начинается совсем другая жизнь. Оказалось, что люди, проживающие здесь, боятся братьев Пономаревых, которые грабят и избивают ни в чем невиноватых людей. Антонина решительно настроена на то, чтобы восстановить справедливость. Режиссер сделал свою героиню неким «лучом света в темном царстве», который мог бы добиться справедливости, а не плыть по течению вместе с остальными и подчиняться бесчинству Пономаревых. Однако, не все так радужно, как оказалось.

Режиссер Наталья Назарова в своем фильме показала через мрачные и тусклые пейзажи, полуразрушенные дома и голые стены, ту Россию, которую мы не привыкли видеть. Посыл здесь в том, что такие места живут, а точнее выживают по правилам преступников. Милиция не хочет с ними связываться, а скорее идет на компромисс. Все, начиная от директора школы, бабушки Пономарева и соседки героини Веры, обладают огромным равнодушием. Они уже привыкли жить таким образом и не ждут перемен. Глушь не приняла главную героиню и даже ее муж не был рад приезду. Все же она не отчаивалась и продолжала искать что-то светлое в красивых видах местности и передавать это ощущение своим ученикам. Антонина не хотела смиряться с серостью и быть, как все. Несмотря на возраст, она все равно осталась в душе подростком, который склонен мечтать и верит в справедливость. Однако, это сыграло с ней плохую шутку. Зритель может также заметить сцены с созданием карандашей на фабрике. Их смысл в том, они, как и раньше производятся, но как с помощью него нарисовать пустоту, уже никто не расскажет.

«Простой карандаш» Наталья Назарова, 2019 г.

Следующий фильм – это «Аритмия», снятый режиссером Борисом Хлебниковым. Главный герой - молодой врач Олег, который профессионально выполняет свою работу и идет против приказов руководства, спасая жизни пациентов. Однако, в личной жизни он не такой решительный и считает, что если ничего не делать, то все рассосется само собой. Его жене Кате это надоедает, и она хочет подать на развод.

Хлебникову удалось показать Россию реалистично и без красивой картинки. Новый начальник Лагашкин, который приходит в больницу, отличается своим цинизмом и хладнокровием. Может на момент показаться, что ему все равно на людей, однако за этим стоит другая мысль. Лагашкин не может обеспечить блестящую работу региональной скорой помощи, чтобы она успела ко всем, кто нуждается. На это просто не хватает ресурсов, которые выделяет местная власть.

«Аритмия» показывает двойственность жизни главного героя Олега. На работе он решителен и делает все, чтобы спасти жизни людей. Дома он превращается в бесхребетного человека, который не хочет сохранить их брак с Катей. Работа в карете «скорой помощи» вытягивает все силы и приносит не совсем большой заработок. «Аритмия» - фильм о том, как работает медицина сегодня и как решения государства влияют на нее. Режиссер показывает проблему объективно, без агитации, что у нас все плохо, а дает зрителю самому прийти к выводу. Кто-то, возможно, захочет уехать из России, а кто-то наоборот остаться и сделать всевозможное, чтобы улучшить условия проживания в стране.





«Аритмия» Борис Хлебников, 2017 г.

Закрывает нашу подборку фильм Юрия Быкова «Дурак». Сюжет разворачивается в общежитии, которое может рухнуть в любой момент из-за огромной трещины в стене. Сантехник Никитин бежит на день рождения к мэру и встречает там чиновников, чтобы сообщить об аварийной ситуации общежития. Те в свою очередь не горят желанием что-то предпринимать. Однако, позже, испугавшись за свое рабочее место, начали суетиться. Чиновница Галаганова осознала, что если погибнут столько людей, то нагрянет проверка и ее могут посадить за хищение. Товарищ по цеху Богачев говорит ей: «Давно ты о людях стала думать? Когда 800 человек разом сдохнуть может? А когда они по одному дохли, ты о них думала?».

«Дурак» Юрий Быков, 2014 год

Режиссер показал образ России с помощью этого полуразваленного общежития. Никому нет дела до того, что там происходит, а последнюю нитку готовы утащить. Зритель видит лишь одного живого человека здесь – сантехника Никитина, который хоть как-то взывает к справедливости и хочет просто помочь людям. Актуальные проблемы здесь – коррупция и безответственность властей, из-за которых страдают обычные люди. Проще обозначить Никитина дураком, который был единственным «вопиющим гласом в пустыне». Режиссер Юрий Быков хочет донести до зрителя тот факт, что виноваты в такой жизни далеко не чиновники и остальная богема, а те люди, которые привыкли плыть по течению и ничего не предпринимать. Не каждому нравится смотреть на себя со стороны и понимать, что виноват прежде всего он сам. Так, режиссер показал на экране основной порок человечества, а как с ним бороться решает уже сам зритель.