Александр Домогаров оказался «В плену у сакуры»

Аргументы Недели → Кино 13+

23 ноября 2020, 16:06 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

10 декабря на широкий экран выходит историческая драма «В плену у сакуры». Фильм рассказывает о любви японской сестры милосердия и русского офицера на фоне событий Русско-японской войны 1904–1905 годов, когда узниками лагеря в городе Мацуяма оказались солдаты Императорской армии.

По сюжету картины юная Сакурако получает работу на телевидении в японском городе Мацуяме, её первое самостоятельное задание – снять сюжет об историях русских, оказавшихся в плену во время Русско-японской войны. Для изучения исторических документов Сакурако предстоит отправиться в Россию. По началу проект не вызывает у девушки интереса, однако от бабушки она получает дневник своей прабабки Юи, которая была сестрой милосердия в лагере военнопленных. Страницам дневника она доверила историю своей любви к русскому офицеру Александру Сорокину.

Режиссером картины стал японец Масаки Иноуэ. «В плену у сакуры» далеко не первый его проект, связанный с Россией. В 2005 году он принимал участие в съёмках фильма «Солнце» Александра Сокурова, а в 2016 году создал свой полнометражный дебют «Реминисценция», мистико-психологическую драму, которую снял в России с участием русских актёров.

«Наш фильм «В плену у сакуры» снят по мотивам радиопьесы «Сакура, которую увидел Сорокин» Кадзухико Танака. Текст был написан более десяти лет назад. В этой истории меня привлекла возможность сделать масштабное историческое произведение, а также вновь поработать в Петербурге с российскими артистами», - рассказывает Масаки Иноуэ.

В фильме задействован интернациональный состав актеров. Наряду с японскими исполнителями Дзюнко Абэ («Самурайский марафон», «Пришедший из моря», «Дочери») и Иссэй Огата («Тишина», «Герой». «Воспоминания о будущем», известен в России по ленте Александра Сокурова «Солнце») в картине снялись российские актеры Родион Галюченко (известный по ролям в фильмах Станислава Говорухина «Пассажирка», Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2. Предстояние» и популярных телесериалах «Екатерина»,«Москва. Три вокзала», «Барвиха») и народный артист России Александр Домогаров, который исполнил роль командира броненосца «Пересвет» Бойсмана.

«Русская и японская школы актерского мастерства сильно отличаются друг от друга: прежде всего, дело в разном способе существования в кадре. Японцы, как мне кажется, более внешние, а русские — более внутренние. Они думают о том, как показать, а мы — о том, как прожить ситуацию. С другой стороны, это очень интересно — не противостояние двух способов, а сочетание двух культур существования в кадре», - комментирует работу над фильмом Домогаров.

«На съемках я удивилась богатству нежных выражений, которые используют русские. Сначала я очень стеснялась этих прямолинейных фраз. Помню, я даже как-то раз набралась смелости и спросила, почему все нужно говорить так прямо, — в ответ услышала: «Если нельзя любовь передать словами — то как еще по-другому ее выражать?» Я никогда не забуду эти слова. В тот момент я подумала, что у любви есть разные формы», - делится своими впечатлениями от съемок Дзюнко Абэ, исполнительница роли медсестры Юи.

Фильм «В плену у Сакуры», не просто военная драма или история любви в духе «Ромео и Джульетты», это своего рода притча о поиске предков - людей, чья кровь течет в твоих жилах. Попытка понять, какими они были, что ими двигало и вдохновляло? Ведь судьба одного человека может стать ключом к познанию истории страны и своего места в мире.

Коротко о фильме

Год производства: 2019

Страна: Япония

Жанр: драма, мелодрама, история

Режиссер: Масаки Иноуэ

Сценарий: Масаки Иноуэ, Константин Самойленко

Продюсер: Ирина Иноуэ, Хитоси Эндо, Кэисукэ Симидзу

Оператор: Томоаки Ивакура

Композитор: Хироюки Оногава, Алим Заиров, Иван Синцов

Художник: Рёзи Мацумото, Ацуко Сираиси, Анатолий Жуков

Монтаж: Масаки Иноуэ

В главных ролях: Дзюнко Абэ, Родион Галюченко, Иссэй Огата, Александр Домогаров, Такуми Саито, Хана Эбисэ, Иван Громов, Андрей Дементьев, Ёко Ямамото

Премьера в Росcии: 10 декабря 2020 , «Кинологистика»

Возраст: 16+

Время: 111 мин. / 01:51