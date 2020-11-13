«Ополченочка»: фильм-исповедь, фильм-обличение

Аргументы Недели → Кино 13+

13 ноября 2020, 10:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

В Луганске, наконец-то, вышел в прокат первый полнометражный художественный фильм о войне в Донбассе, снятый в Донбассе. 7 июня 2019 года в Луганске состоялся предпремьерный показ кинокартины «Ополченочка». Зал кинотеатра «Русь» оказался забит до отказа. Хотя множество официальных лиц воспользовались приглашениями, розданными авторами фильма, их места были заняты луганчанами, желающими посмотреть картину. Всех пришедших на премьеру не удалось разместить даже на приставных стульях. Множество зрителей просмотрели весь фильм, стоя в проходах. На последних минутах просмотра «Ополченочки» весь зал встал.

Завершающий клип, титры, выход на сцену актеров зал встречал несмолкающими аплодисментами. Многие утирали слезы.

Казаки Шестого отдельного казачьего мотострелкового полка имени Матвея Платова кричали «любо». После премьеры от желающих сфотографироваться с актерами и создателями фильма не было отбоя.

Ведь они сделали Это! Первый фильм о восставших русских людях Донбасса. И главное впечатление от премьеры – те, о ком был снят этот фильм, и от чьего лица произносили монологи герои картины, себя в них узнали.

Присутствовавшие на премьере девушки-танкисты из вооруженных сил Новороссии, казаки, ополченцы 14-го года, мирные жители Луганска, пере жившие варварские обстрелы города, свидетели преступлений украинских неонацистов на земле Донбасса. Это, пожалуй, главная похвала, актерам, режиссеру, и всем создателям фильма. Их герои картину о себе приняли.

Ведь «Ополченочка», это ни в коем случае не развлекательное кино. Это не боевик и не блокбастер. Хотя имеющиеся в нем батальные сцены и не имеют примеров в современном российском кино. Это фильм особого, уникального жанра. Фильм – исповедь.

Первая попытка рассказать миру ради чего и из-за чего мирные люди, рабочие, учителя, артисты, взяли в руки оружие. Пошли на верную смерть. Эта картина одновременно и дань памяти погибшим и попытка договорить за них, рассказать то, что они досказать не успели. То, что слышали только их выжившие друзья в окопах.

Картина была создана «Казачьей медиа-группой» и компанией «Лугафильм». В основу сюжета фильма создатели вложили героическую и трагическую судьбу луганского казачьего атамана Павла Дремова. Судьбы главных героинь, девушек-танкистов, и других героев картины выстроены на основе реальных эпизодов жизни ополченцев Донбасса, в том числе и создателей фильма.

О том, как под бодрые роковые аккорды и слова песни «мы не оставим города свои», со слезами на глазах, ополченцы уходили из родных городов Северодонецка, Лисичанска, как прощались с родными, зная, что больше их не увидят. Это фильм о проявившемся ярко в 2014-м по всей Новороссии и до сих пор не разрешенном конфликте. Между теми, у кого в душе оказалось то, что дороже жизни, то ради чего не жалко и умереть, и между обывателями, которые больше всего хотели и хотят «просто жЫть!». Пусть под ярмом, пусть под ненавистными флагами и идеями, но «жЫть!».

Это история о разрушенных гражданской войной семьях, о потерянных детях. О любви, найденной среди царящих вокруг разрухи и смерти. О любви, которая может быть в любой момент прервана смертью. Это картина о людях, бросивших вызов судьбе и смерти. О тех парнях и девчатах, которые и сегодня смотрят смерти в лицо и продолжают стоять на защите жизни, видя, как их враг каждый день забирает товарищей из строя.

Фильм получился очень непростым. Слишком много и очень важного, для себя важного, от себя, о себе, от тех, кто не сможет уже ничего сказать, попытались поведать создатели фильма. И это многое могут понять и в себя вместить, вероятнее всего те, кому это близко. Долгие монологи героев фильма будут приняты теми, кто услышит в них слова своего внутреннего голоса, то, что слышал от товарищей в окопах, в подвалах и среди руин. Когда на вопрос «ради чего?», задаваемый собственным инстинктом самосохранения, нужно было искать внятный и понятный самому себе ответ.

Еще один конфликт, заложенный в сюжете фильма, и вовсе может быть понят сегодня только здесь и сейчас продолжающейся войне. Когда вчера ты стоял с товарищами в одном строю, ел с ними вместе и пил, и ходил на смерть, а сегодня тебе приходится посылать их на верную смерть. Тех, кого ближе на свете у тебя никого нет. Чтобы победили и выжили другие. И рефлексировать по этому поводу некогда. Нет времени и места. Нужно твердым, не допускающим сомнения голосом отдать родным тебе людям приказ. Пойти и встретиться со смертью.

Вот это все передать, высказать, что накопилось, вложить в уста и эмоции актеров, оказалось очень трудно. И даже оценить, как получилось, очень трудно, если узнаешь в героях фильма себя и понимаешь, что фильм о тебе. Как воспримут другие, оттуда из зрительных залов и теплых квартир, где не слышны и не были слышны разрывы снарядов? Посмотрим. Увидим.

Уже за то хочется сказать спасибо автору идеи и оператору постановщику фильма Роману Разуму, продюсеру Владиславу Плахуте, режиссеру Алексею Козлову, что они взяли на себя эту тяжелую ношу. Исповедались от лица повстанцев Новороссии всему миру. Показали то, что не решился больше никто показать. Да и некому больше.

Как сказала исполнительница одной из главных ролей фильма заслуженная артистка ЛНР Наталья Стародубцева, фильм не рассчитан на эффект «вау!». Зрителям оставлена возможность додумать, досопереживать. И массовому зрителю действительно есть о чем подумать. Ведь в основу фильма положена реальная история, происходящая до сих пор на глазах жителей Донбасса. И в то же время это история нереальная, невозможная, немыслимая. Это история о со временных женщинах, которые из уютных квартир, салонов, из модных туфель и красивых нарядов впрыгнули в танк.

В танк! В ревущую сорокашеститонную машину, предназначенную, чтобы убивать и в которой их убивают. Как рассказать всему миру, почему это произошло? И почему до сих пор происходит.

Создатели фильма первыми попытались это сделать. Исповедаться от всех женщин Донбасса, взявших в руки оружие для защиты своей Родины, ради мести за себя и своих любимых. Для ополченцев, от чьего лица исповедовались авторы фильма, это картина стала еще и напоминанием. При просмотре его очень тяжело было возвращаться во времени в самые, пожалуй, трудные дни жизни. Вспоминать, слушая слова героев, о чем думал, чего ждал, на что надеялся. И авторам удалось донести свой посыл и тем, кто стал прообразом для героев фильма.

Они вернули острое ощущение правоты своего дела, тем, кто взял в 2014-м оружие для защиты людей Донбасса и всей Новороссии. От того момента и до сих пор. Смыслы фильма-исповеди, упакованные в него сверх всякой возможной плотности, не могут быть переданы клиповым образом, присущим современному зрелищному кино.

Это картина о страшном, о том, о чем нужно думать. Как бы ни хотелось не думать. О том, что происходит сегодня с русским народом. О продолжающейся до сих пор Гражданской войне. О войне, на которой русские ополченцы говорят на украинском языке, порой, лучше, чем противостоящие им с возгласами «Слава Украине!». О том, что в воюющем против Украины Луганске работает и находит своего зрителя Украинский драматический театр, актеры которого снимаются в фильме о войне с Украиной. О том, что смыслы этой войны изложены давно и навечно, в фундаментальном произведении и русской, и украинской литературы, повести «Тарас Бульба». И сам гоголевский Тарас Бульба, спектакль о котором идет в Луганске на украинском языке, стоит во главе русских повстанцев Донбасса, а не их противников со смешными казацкими чубами, пытающихся косплеить средневековых казаков, воюя на противной тем самым казакам стороне.

Донбасские Героини

Поэтому «Ополченочка» это не только исповедь, но и фильм – обличение. Обличение Украины, выпустившей для войны с населением Донбасса убийц и насильников из тюрем, и пославшей их убивать и насиловать. Фильм обличение всего украинского общества. Потому что прообразы нелюдей, насилующих, убивающих, пытающих, и закапывающих людей живьем на экране – это наши вчерашние сограждане, ходившие с нами по одним улицам, заседавшие в одних с нами компаниях, те, с кем мы рядом жили, дружили.

Картина может кому-то показаться излишне реалистичной, а кому-то показанное в ней может представиться преувеличением. Хотя показана лишь ничтожная часть из того, что имело место на самом деле. Фильм-обличение от восставших Донбасса и ведущих самую долгую на сегодня войну в Европе за последние два века, обличает и тех, кто восстать не посмел.

История о молодых русских женщинах, которым пришлось взять в руки оружие, это – и жестокое обличение всего русского народа. Всех русских мужчин. Не только жителей Донбасса, но их, в первую очередь. Всего российского общества, пять лет старательно отворачивающегося от происходящего на Донбассе, изо всех сил делающего вид, что это происходит не с ним и вообще его не касается. И вряд ли кому-нибудь понравится это обличение.

Первый фильм о войне в Донбассе, вышедший на шестой год продолжения этой войны – это обличение всей проституирующей своры лицедеев и «мэтров», причисляющих себя к российской культурной элите. Всех тех, у кого нашлись за эти пять лет более животрепещущие темы для кино и постановок в театре, чем разорванные в клочья тела русских детей на улицах городов Донбасса. Тех деятелей искусства, которых уже пять лет, что-то задевает больше, чем смерть, самопожертвование, страх и боль современников и единоплеменников, стоны узников, плачь детей, крики матерей, чем горячая кровь, брызжущая из открытой раны на теле русского народа.

Да что же их вообще может задеть за душу в таком случае? У них вообще души есть? Они живы? Или Николай Васильевич Гоголь сказал уже все в русской культуре. В том числе и про их души? Не нашлось за пять лет в российской культуре иных деятелей, кроме причастных к созданию «Ополченочки», которым близко то, чем живут и ради чего умирают русские на Украине.

Гораздо важнее оказалась для российской культуры интимная жизнь Государя-мученика, истории о женщинах-воинах столетней давности, и нелепые фэнтэзи о давно прошедшей войне, в которых проститутки, с накачанными силиконом губами, исполняют роли людей не доступной им сущности. Потому что это развлекает. Это отвлекает от криков людей, которых там, за пределами зрительного зала, прямо сейчас, убивают.

Потому что если отвлечься от слащавых парней и клубных девиц, в чистеньких гимнастерочках и блестящих сапожках, исполняющих пластмассовые поделки «про войнушку», то можно вдруг заметить настоящую войну. Войну, на которой пришли за русским народом, чтобы его добить. Разве может эта тема быть актуальной для российской культуры? Для актеров и режиссеров первого звена? Настолько актуальной, чтобы бросив все сказать: «в задницу гонорар, я хочу рассказать, показать русским людям эту историю».

Красиво рассуждать чужими словами со сцены, в телевизионных студиях, о высоких смыслах, о душе, о политике, о гуманизме, о ценностях, по какому-то праву возомнив, что лицедею, сыгравшему мудрого человека, передалась его мудрость – это пожалуйста. Мало есть экспертов, которым есть что сказать по всем в мире вопросам, таких как российские деятели театра, кино и культуры.

А вот ремеслом своим сказать о самом важном, что происходит с русским народом прямо сейчас, оказалось некому. И некому оказалось это оплатить среди меценатов, так называемой, русской культуры. Ведь если привлечь внимание зрителей, широкой российской публики, не к той войне, которая закончилась сто, семьдесят, тридцать лет тому назад, а к сегодняшней, настоящей, это может оказаться политически не выгодно. Может не понравиться кому-то из власть предержащих. Из современных «лидеров мнений». Из западной или российской же «рукопожатной» публики. Правда? Неполживцы, правдолюбы, душестрадальцы от «российской» интеллигенции?

И про это отношение российской «культурной элиты» к происходящему в Донбассе тоже есть в «Ополченочке». И именно поэтому никаких претензий с точки зрения профессиональности исполнения к фильму «Ополченочка» быть не может. Это все равно, что искать грамматические ошибки в предсмертной записке бойца на войне. Или разбирать с точки зрения военной науки действия ополченца.

Фильм снят теми средствами, которые оказались доступны, с теми актерами, которые согласились в этом участвовать, первым российским режиссером, пришедшим на эту войну и принесшим ее культурный слепок в российскую и русскую культуру. Точно так же как воевали ополченцы 14-го тем, что попало в руки.

Так и фильм снимался критически ограниченными средствами, в выкроенное из рабочих графиков время, на чудом выпрошенной у Народной Милиции технике, в окна, предоставленные погодой. С одной лишь целью. Снять. Сделать. А не рассказывать, почему не получилось. Кто посчитает, посмотрев фильм, что можно было сделать лучше, пусть задаст себе вопрос, почему никто не сделал. И не взялся даже. За пять лет! А ребята из «Казачьей медиа-группы» и режиссер Алексей Козлов сделали.

Кто считает, что может лучше – вперед! Но это будет уже другой фильм, и о другом, а не о том, что наболело у жителей Луганщины и непосредственных участников событий 14-го, 15-го, 16-го годов в продолжающейся войне. С этой точки зрения фильм «Ополченочка» с мотивацией героев, вложенной в монологи, сам по себе кинодокумент об этой войне.

Является этот фильм и обличением для своры, по другому не назовешь, «задрюкавших» это кино до его выхода на экран. Благодаря этой своре, готовой облаивать буквально все, что связано с Республиками Донбасса, редкое упоминание о фильме в интернете обходится без едкого комментария о перебежчице на украинскую сторону по фамилии Дрюк, которую интернет-комментаторы назначили «прототипом главной героини», не смотрев фильм.

Причем врагов, приложивших усилия для того, чтобы очернить фильм до его выхода, снизить его поражающий моральный эффект, можно понять. Можно только представить, насколько не выгоден украинской стороне был выход этого произведения, если для противодействия ему была затеяна целая спецоперация.

Труднее понять тех, кто с подачи СБУ, отталкиваясь от их успешной операции, по переходу или, все-таки похищению Дрюк, принялся облаивать фильм с этой стороны фронта. Среди них оказалось и немало тех, кто любит на своих страницах щеголять фотками с оружием в форме ополчения или даже участвовал в событиях в Донбассе. Тех, для кого перебежчица Дрюк заслонила всех реальных героинь, про кого и снят этот фильм. Сотни воевавших и воюющих до сих пор девушек-ополченок.

Если эти «дрюкатели» действительно воевали и имеют хоть какое-то отношение к происходившим и продолжающимся событиям, то у каждого из них должна остаться в памяти своя «ополченочка». Потому что было их без счета. Решился бы кто-нибудь из них в лицо сказать, что «Ополченочка» – это фильм «про Дрюк» реальным девушкам-танкистам, присутствовавшим на первом показе в Луганске?

И сегодня в сети нет-нет, да и появляется некролог об очередной ополченке, погибшей при защите Донецка или Луганска. Кем, скажите, нужно быть, чтобы подвиг этих девчонок «задрюкать»?

Лично для меня «Ополченочка» – это фильм о боевой подруге, которая с ополчением отошла из Краматорска, а потом, с безопасной уже российской территории, прорвалась в окруженный Луганск, чтобы быть вместе с его защитниками. О пятнадцатилетней краматорской школьнице, которая погибла в наших рядах в последние дни обороны Луганска. Об алчевской девчушке-поваре, которая была наводчицей самоходной гаубицы в моей батарее. О другой девушке, командире минометной батареи, в которой служил.

Все женщины Донбасса, взявшие оружие на этой войне для защиты от того зла, что подмяло Украину, от того, что показано в фильме – Героини. Без натяжек и преувеличений. Всем им, и живым и мертвым, посвящен этот фильм. Как памятник. От тех, с кем они были рядом, и тех, кого они защищали, и защищают.

Юрий БАРБАШОВ для «Казачьего вестника»