Народная артистка Светлана Крючкова нас удивит и обрадует ещё много раз

Аргументы Недели → Кино 13+

25 июня 2020, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]

Богомерзкий вирус испортил праздник народной артистки России Светланы Крючковой: в дни юбилея планировались гастроли в Москве с премьерным спектаклем «Жизнь впереди» по роману Э. Ажара. Всё, конечно, отменилось, но ничто не может отменить нашей любви к Светлане Крючковой. А ведь именно любовью и пониманием публики определяется масштаб артиста. В случае с Крючковой вопрос масштаба давно решён: в пейзаже современного кино и театра она высится гора-горой.



Это прирождённая, виртуозная, блистательная комедиантка огромного диапазона, ясно и неискушённому зрителю. Что и говорить, более ста ролей сыграно в кино, и характеров, иногда острых до ослепительности, создано немало.



Жадная до работы, Крючкова соглашалась и на небольшие эпизоды, ловко разделывая их «под орех», особенно если приглашал настоящий, заветный режиссёр. И вместе с тем сквозь изумительное и ослепительное комедиантство словно бы проступает и сверхсюжет актёрской судьбы Светланы Крючковой. У любого, самого великого актёра есть неудачные, проходные роли, в его жизни немало случайного. Тем не менее бывает, что книга актёрской судьбы говорит что-то существенное о людях, о времени, о народе. «Книга» Крючковой рассказывает нечто важное о женщине, о природе женственности, о России – и о метаморфозах и приключениях, трагических и комических, этой женственности. Все-таки «русская мелодия» живо ощущается в Светлане Крючковой, какой бы национальности ни были её персонажи.



Светлана Крючкова, осознавая в себе первобытную мощь дикой природы, последовательно и принципиально ищет поддержки и гармонизации – в культуре. Она сделала множество поэтических программ. Надо понимать, что это не буквальное, документальное воплощение – но художественная версия, и версия на свой лад убедительная.



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