Новые российские фильмы не пускают зарубежные новинки в топ весны 2020 года

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16 мая 2020, 21:30 [ «Аргументы Недели» ]

Кадр из кинокартины «Шугалей»

Весна 2020 года показала, что зрители в большинстве своем устали от импортных боевиков и фантастики с набившими оскомину клише. Недавно вышедшие на экраны российские киноленты уверенно конкурируют с иностранными картинами.

Как показывает чарт Youtube-канала «Врейтинге», россияне делают выбор в пользу просмотра новых отечественных кинолент. Первое место по популярности занимает фильм «Шугалей», рассказавший о попавших в ливийский плен российских социологах Максиме Шугалее и Самере Суэйфане. Ученых похитили и бросили в триполитанскую тюрьму «Митига». До сих пор дипломатическое ведомство России бьется за освобождение россиян.

Картина «Шугалей» стала неким криком о помощи для привлечения внимания мировой общественности. Кинолента снята в уникальном жанре художественной документалистики, о чем в красках рассказал в своем обзоре Артемий Лебедев. Фильм уже оценили за рубежом, о чем говорит материал авторитетного итальянского издания, где картину назвали качественной и честно повествующей о ливийских событиях последнего года. Премьеру киноленты действительно ждали – в первые дни после показа «Шугалей» возглавил чарты пиратских Torrent-площадок.

Второе место досталось новой картине Константина Хабенского «Фея», где виртуальная реальность незаметно смешивается с обычной жизнью. Очень актуально для просмотра в условиях самоизоляции. Кинокритики отмечают талантливую игру Хабенского и наличие в киноленте своего «мистического пласта», заставляющего задуматься о судьбе и выборе главных героев.

Кадр из картины Константина Хабенского «Фея»

Тройку лидеров замыкает комедия «Отель "Белград"». Зритель сможет погрузиться в романтическую историю, разыгрывающуюся среди декораций старого города. Сюжет закручен максимально: есть и главный герой-красавец, и мафиози, а в ленте каждый найдет множество юмористических ситуаций. Для более требовательного зрителя есть и отсылки к фильмам Кустурицы.

Кадр из картины "Отель Белград"

Усталость россиян от зарубежных кинолент с фантастическими историями подтверждает и опрос ВЦИОМ: большинство зрителей в 2019 году отдали предпочтение драматическим картинам. В лидерах прошлого года - фильм «Т-34», где главную роль сыграл Александр Петров. Кинолента посвящена вымышленному эпизоду Великой Отечественной войны, однако талантливая игра актеров заставляет поверить в правдивость истории.

Кадр из фильма "Т-34"

А вот на съемки фильма «Ржев» режиссера Игоря Копылова вдохновили страшные события 1942-1943 годов. Кинолента основана на повести писателя-фронтовика Кондратьева. Фильм рассказывает историю нескольких солдат и офицеров, которых судьба свела на передовой. Зрителям полюбилась кинолента, что показал топ лучших военных фильмов на сайте «Киноафиша», а в мае военная драма ворвалась в топ онлайн-продаж.

Кадр из фильма "Ржев"

Также ВЦИОМ показал немалый интерес россиян к российской картине «Движение вверх», относящейся к периоду вражды СССР и Запада (Холодная война). Сюжет фильма основан на реальных событиях. Кинолента повествует о практически невероятной победе баскетбольной команды Советского Союза над сборной США на Олимпиаде 1972 года.

Кадр из фильма «Движение вверх»