Счастливы, но уже порознь: как сложилась жизнь звёзд сериала «Счастливы вместе»

Аргументы Недели → Кино 13+

30 марта 2020, 18:13 [ «Аргументы Недели», Вероника Мечкивская ]

фото соцсети

С момента выхода комедийного сериала «Счастливы вместе» на телеканале ТНТ прошло уже больше 10 лет. Как изменилась жизнь актеров знаменитого ситкома?

Виктор Логинов

Глава семьи – Геннадий Букин стал самым популярным и узнаваемым персонажем сериала. Сам Виктор, до прихода в актерскую деятельность, не был популярным, хотя и работал в театре, а после был телеведущим в Екатеринбурге. После сериала Виктор выстроил успешную карьеру в городе, сейчас он успешный телеведущий.

Наталья Бочкарева

До съемок в сериале Наталья не могла похвастаться известностью, но роль Дарьи Букиной сделала своё дело. После сериала Наталью стали приглашать на различные телешоу в качестве ведущей, также ей удалось сняться еще в нескольких сериалах, но пока что роль домохозяйки Дарьи в её портфолио остается самой известной и яркой.

Дарья Сагалова

На момент съемок в сериале Дарья уже была профессиональной актрисой, она имела профессиональное актерское образование и работала в театре. После «Счастливы вместе» Дарья надолго пропала с телеэкранов, она занималась собственным бизнесом – открытие школы танцев, но уже спустя 5 лет девушка вернулась в актёрскую среду, она снялась в сериале «Улётный экипаж» и в более 10 успешных полнометражных фильмах в главной роли.

Александр Якин

Во время съемок в сериале Александр ещё учился в школе, но уже тогда понял, что хочет связать свою жизнь с кино. После окончания школы он поступил в ГИТИС, затем начал работать в Театре Наций и одновременно сниматься в кино и сериалах. Его можно увидеть в таких успешных проектах, как «Восьмидесятые», «Физрук» и «Короче». Сегодня Александр уверенно штурмует кастинги и пополняет своё портфолио.

Юлия Захарова

Юлия всю жизнь была и остается актрисой театра. Она играет на сценах театров имени Маяковского и Гоголя. На съемочную площадку «Счастливы вместе» Юлия попала случайно – ради интересна, ей хотелось попробовать себя на большом экране. После съемок в сериале она ещё лишь раз снялась в кино, в мини-сериале «Алька» в 2006 году.

Павел Савинков

«Счастливы вместе» – один из первых проектов, где снялся выпускник ВГИКА, в основном он играл на сцене Театра имени Моссовета. Благодаря сериалу на ТНТ Павел стал успешным сериальным актером. Один из последних проектов, где снимался Павел был сериал «Улица» на ТНТ. Сейчас он снимается в полнометражном фильме, который в скором времени должен появиться на больших экранах.