Служба окончена: что сейчас с актерами сериала «Кадетство»

Аргументы Недели → Кино 13+

30 марта 2020, 00:20 [ «Аргументы Недели», Вероника Мечкивская ]

любимые сериалы, фото: соцсети

Лучший сериал 2006-2007 годов «Кадетство» запал в сердце всем девушкам нашей страны. За жизнью молодых курсантов Суворовского училища следили все, от мала до велика.

Александр Головин

Александр сыграл одну из главных ролей в сериале. Роль сына

мэра – Максима Макарова принесла Головину ошеломительный успех. До съемок в «Кадетстве» Александр уже снимался в кино. В начале 2006 года он снялся в фильме «Сволочи», за роль в котором он получил премию «Прорыв года» от телеканала «MTV-Россия». На данный момент Александр популярный актер, ежегодно его портфолио пополняется успешными проектами.

Павел Бессонов

До «Кадетства» Павел снимался в «Ералаше» и в сериалах «Лебединый рай» и «Фирменная история». В сериале он всем запомнился как добрый и открытый Степан Перепечко. Сейчас Бессонов планирует вернуться в кино, после долгого перерыва из-за семейных сложностей, но уже в качестве режиссера, а не актера.

Артур Сопельник

Артур очень ловко и быстро перешел из сериала «Кадетство» в «Ранетки», после в сериал «Физрук», а далее в «Фурцев» и «Марьина роща». Актерских проектов у Сопельника достаточно. Он довольно быстро вырос как актер, но на этом он не планирует останавливаться, также ему хотелось бы попробовать себя в роли режиссера.

Борис Корчевников

После съемок в «Кадетстве» Борис решил оставить карьеру актера и уйти в журналистику. Он стал успешным и популярным тележурналистом, сейчас Борис ведет собственное шоу на телеканале «Россия-1», также он является генеральным продюсером православного телеканала «Спас».

Аристарх Венес

После роли Ильи Сухомлинова Аристарх продолжил сниматься в сериалах, ведь его талант заметили многие режиссеры. Его можно было увидеть в таких сериалах как «Анжелика» и «Закон каменных джунглей». Также он активно снимается в полнометражных фильмах и не планирует на этом останавливаться. Пока актерская карьера его устраивает, но он не видит ничего плохого, если попробует свои силы в режиссуре.