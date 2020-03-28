Фильмы начала 21 века, ставшие классикой мирового кинематографа

Аргументы Недели → Кино 13+

28 марта 2020, 18:44 [ «Аргументы Недели», Мария Агафонова ]

любимое кино, фото: соцсети

Франшизы занимают огромную нишу в кинематографе. Успех картины зачастую заставляет авторов снимать еще несколько лент с целью получить большие кассовые сборы. На втором и третьем фильме многие режиссеры отходят от основной идеи фильма. Ниже – тройка самых успешных франшиз, сиквелы которых не уступили оригиналу.

Матрица

Трилогия сестер Вачовски, первый фильм которой вышел в 1999 году. 21 год назад «Матрица» стала новаторским фильмом, использующим современные технологии в кино.

Сюжет фильма повествует об обычном программисте Томасе Андерсоне, который ночью превращается в хакера Нео. Нео получает сообщение на компьютер, куда неизвестный отправляет ему указание «идти за белым кроликом».

Нео направляется в клуб, где знакомится со вторым хакером – Тринити. Тринити в свою очередь знакомит Нео с опасным кибер-террористом Морфеусом. Морфеус рассказывает Нео о работе Матрицы и объясняет, почему Нео – избранный.

Успех трилогии Вачовски породил такой жанр, как киберпанк. Под влиянием «Матрицы» в кино стали использовать технику bullettime - замедление времени в кадре.

В 2020 году стало известно, что режиссер Лана Вачовски работает над четвертой частью франшизы. Главные роли исполнят все те же Киану Ривз в роли Нео и Кэрри-Энн Мосс в роли Тринити.

Властелин колец

Экранизация романа британского писателя Джона Толкина. Первая картина «Братство Кольца» вышла в 2001 году.

Сюжет повествует о хоббите Фродо Бэггинсе, который вместе с братством Кольца отправляется уничтожить Кольцо Всевластия, переданное ему от внучатого дяди Бильбо. Чтобы победить Темного Властелина Саурона, кольцо должно быть уничтожено. На пути хоббиты встречают Голлума – существо, похожее на иссохшего хоббита. Толкин в своей книге указывал, что Голлум представляет собой смесь паука и лягушки. Режиссер Питер Джексон в экранизации сделал Голлума низким, бледнолицым и злым карликом. Голлум много лет назад был владельцем кольца, пока он не наткнулся на Бильбо. Бильбо похитил кольцо и Голлум мечтал ему отомстить. Он решает следовать за Фродо и Сэмом, чтобы однажды убить Фродо и вновь завладеть «прелестью».

В 2002 и 2003 годах вышли продолжения картины «Две крепости» и «Возвращения короля». В 2002 году фильм «Две крепости» стал лауреатом премии «Оскар» в четырех номинациях.

Пираты Карибского моря

История о жизни, любви и приключениях пиратов автора Тедда Эллиотта.

Первый фильм вышел в 2003 году. Главные роли в картине исполнили Джонни Дэпп, Кира Найтли и Орландо Блум.

История разворачивается вокруг дочери губернатора Элизабет Суонн и ее возлюбленного – сына пирата Уилла Тернера. Суонн влюбляется в юношу, но государственная должность ее отца не позволяет ей быть с Тернером.

Тем временем молодой пират капитан Джек Воробей мечтает вернуть свой корабль «Черная жемчужина». Ему удается пробраться на борт соседнего корабля, когда Элизабет падает с обрыва. Воробей спасает девушку и берет в заложники. Уилл Тернер решает спасти возлюбленную и обещает вернуть ее губернатору.

В 2004 году картина получила несколько номинаций на «Оскар», но не выиграла ни в одной из них. По состоянию на 2020 год серия насчитывает пять фильмов, главную роль в которых исполнил Джонни Дэпп. Создание шестой части может затянуться в связи с эпидемией. Выход картины намечен на 2021 год.