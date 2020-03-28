Провокация - секрет успеха: самые скандальные режиссеры

Аргументы Недели → Кино 13+

28 марта 2020, 12:28 [ «Аргументы Недели», Мария Агафонова ]

любимые режиссеры, фото: соцсети

Эти режиссеры надолго вошли в историю кинематографии. Любой их фильм — это вершина киноискусства. Так что, если хочется посмотреть какой-нибудь хороший фильм, достаточно просто выбрать один из фильмов этих режиссеров.

Гаспар Ноэ

Французский режиссер – один и самых главных провокаторов кинематографа. Скандалы с Ноэ больше связаны с его киноработами. Ноэ в своих картинах исследует отношения между людьми, обожает использовать откровенные сцены для создания атмосферы. В фильмографии режиссёра всего шесть кинокартин, но все они были в центре скандала. Лента «Необратимость» с Венсаном Касселем и Моникой Беллуччи в главных ролях позволила Ноэ заявить о себе, как о режиссере. «Необратимость» состоит из тринадцати различных сцен, которые транслируются в обратном порядке. В центре сюжета – молодая пара Алекс и Маркус, которые поглощены любовью. Фильм содержит откровенную сцену изнасилования. На Каннском фестивале многие уходили со своих мест или падали в обморок. Моника Белуччи спустя некоторое время признавалась, что не была готова к подобным сценам и участие в фильме нанесло актрисе психологическую травму.

Ларс фон Триер

Датчанин Ларс фон Триер известен своими провокационными картинами, среди которых «Нимфоманка», «Дом, который построил Джек», «Догвилль» и «Антихрист».

Последний фильм рассказывает о семейной паре, потерявшей ребенка. Чтобы справится с болью, супруги решают уехать в загородный дом и отдохнуть. Но наедине в доме они начинают больше ненавидеть друг друга и устраивают скандалы. В фильме присутствуют откровенные сцены насилия. Кинокритики в Дании хорошо приняли картину режиссера. Зарубежные издания назвали «Антихриста» «самым женноненавистническим» фильмом года. Подобные шокирующие сцены можно увидеть в остальным работах режиссера. После премьеры фильма «Дом, который построил Джек» многие зрители уходили из зала после сцен с издевательствами над женщинами и детьми.

В 2011 году фон Триер оказался персоной нон-грата на Каннском фестивале. Во время интервью фон Триер выразил свою симпатию Адольфу Гитлеру и назвал себя нацистом. После этих слов дирекция Каннского фестиваля запретила режиссеру присутствовать на киноплощадках в Каннах.

Роман Полански

О личной жизни польского режиссера Романа Полански известно много нелицеприятных фактов. Режиссеру уже 86 лет, и он до сих пор отвергнут мировым сообществом кинодеятелей. В 2020 году Полански был удостоен премии «Сезар» как лучший режиссер за картину «Я обвиняю». Сам Полански не стал посещать премию, боясь быть освистанным. Но даже когда со сцены прозвучало его имя, многие французские актрисы встали со своих мест и покинули церемонию награждения в знак протеста. Полански до сих пор обвиняют за преступления сексуального характера, совершенные в 1977 году. Руководство премии «Сезар» в феврале 2020 года подало в отставку в связи со скандалом.

Вуди Аллен

Всеми любимый мастер игрового кино Вуди Аллен прославился такими работами как «Светская жизнь», «Энни Холл», «Вики Кристина Барселонв», «Римские приключения». В 2012 году за фильм «Полночь в Париже» Аллен удостоился премии «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. Каждая лента режиссера тепло воспринята публикой и критиками.

Но личная жизнь режиссера полна скандалов и судов. В 1980 году Аллен познакомился с актрисой Мией Фэрроу, звездой фильма Полански «Ребенок Розмари». Они жили в гражданском браке 12 лет, во время которого усыновили девочку Сун-и Превен. Когда Сун-и достигла совершеннолетия, Миа Фэрроу узнала, что между режиссером и ее приемной дочерью завязался роман. Фэрроу ушла от Аллена, публично обвинив его в порочной связи. Это бросило тень на творчество режиссера. В 1992 году он женился на Сун-и, которая подтвердила, что их роман случился по обоюдному согласию. Но на долгие годы Вуди Аллен был обречен бороться со слухами и судиться с бывшей женой.