Дочки выросли: как изменились актрисы сериала «Папины дочки»

Аргументы Недели → Кино 13+

27 марта 2020, 23:25 [ «Аргументы Недели», Вероника Мечкивская ]

Сериал «Папины дочки», фото: соцсети

Сериал «Папины дочки» на СТС стал самым популярным на телеканале. За пять лет вещания было показано более 400 серий из 20 сезонов. Актрисы главных ролей выросли и разошлись по разным жизненным дорогам.

Мирослава Карпович

Мирослава с детства мечтала стать актрисой. Начало актерской карьеры было в 2007 году с комедии «Святое дело» Дмитрия Корявова. Но настоящая популярность и узнаваемость пришла после съемок в сериале «Папины дочки». На сегодняшний день в портфолио актрисы более 25 проектов. Она продолжает сниматься в фильмах и сериалах.

Анастасия Сиваева

В кино Анастасия пришла в 10 лет. Первым проектом, где она снялась было юмористическое шоу «Ералаш». В сериале Сиваева сыграла подростка-гота, но в дальнейшем она играла нежные и открытые образы в кино. Сейчас Анастасия занимается озвучкой мультфильмов.

Дарья Мельникова

На момент съемок в «Папиных дочках» Дарье было 15 лет. Она легко совмещала учебу в школе и съемки, ведь стать актрисой была её мечта. После окончания школы она поступила в Щепкинское училище. На данный момент Дарья уже жена и мать, сейчас она больше отдает себя семье, но и про актерскую карьеру не забывает.

Елизавета Арзамасова

Актриса дебютировала в кино в 4-летнем возрасте. Широкую известность Елизавета получила после выхода сериала «Папины дочки», где сыграла роль Галины Сергеевны, самой умной дочери психотерапевта. Сейчас молодая и востребованная актриса играет в театре и снялась уже в более чем 50 проектах.

Екатерина Старшова

Екатерина исполнила в сериале роль самой младшей сестры по прозвищу Пуговка. Несмотря на успех и любовь поклонников, свое будущее девушка не стала связывать с кинематографом. Екатерина окончила школу экстерном и поступила в МГУ на медицинский факультет.