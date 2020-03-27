Топ новинок марта: что стоит посмотреть

Аргументы Недели → Кино 13+

27 марта 2020, 20:08 [ «Аргументы Недели», Мария Агафонова ]

любимые сериалы, фото: соцсети

С появлением коронавируса и обязательного карантина не стоит забывать, что весну никто не отменял. Вместе с теплой погодой стартовали продолжения уже полюбившихся сериалов. Ниже - подборка интересных молодежных проектов марта 2020 года.

Элита

Популярный испанский проект Netflix о жизни золотой молодежи в центре Мадрида. В сентябре 2019 года вышел второй сезон шоу. Создатели решили не мучить фанатов и выпустили третий сезон на полгода раньше. Связано ли это с эпидемией? Пока не знаем.

В третьем сезоне ученики школы «Лас Энсинас» попытаются доказатель следствию, что их одноклассник Поло виновен в убийстве девушки. Новые интриги, скандалы и жертвы – продолжение хорошего детектива авторов Карлоса Монтеро и Дарио Мадроны.

Ривердейл

Сериал повествует об Арчи Эндрюсе и его друзьях, проживающим в маленьком городке. Неожиданно в городе стали происходить кровавые убийства, а мотив убийцы оставался неизвестным. Первой жертвой стал местный жить Джейсон Блоссом, после смерти которого Арчи решил поглубже узнать мрачные тайны своего города.

Сериал насчитывает уже четыре сезона. Премьера четвертого сезона состоялась в сентябре 2019 года, в мае ожидаются финальные серии. «Ривердейл» каждый год номинируется на престижную премии в области фильмов-ужасов «Сатурн». В 2017 году исполнитель главной роли Кей Джей Апа стал лауреатом премии в номинации «лучший прорыв».

Лучше звоните Солу

6 сезон сериала стартовал 23 февраля 2020 года. Сериал является приквелом к криминальной драме «Во все тяжкие», выходившей с 2008 по 2013 годы. Главный герой Сол Гудман – успешный адвокат из города Альбукерке. Пять сезонов сериала описывают его взлеты и падения, финансовые проблемы. Гудман пытается открыть свою адвокатскую кантору в Нью-Мехико, но на его пути появляются конкуренты и враги.

Телесериал несколько раз был номинирован на премию «Эмми». В 2017 году актриса Рэй Сихорн за роль Ким Векслер стала лауреатом премии «Сатурн» как лучшая актриса второго плана.

Империя

Популярнейшая драма о жизни семейной хип-хоп династии Лайон, которые владеют известным музыкальным лейблом. Глава семьи Люциус Лайон борется за звание самого богатого продюссера, а его сыновья Джамал и Хаким выбрали творческий путь и занялись музыкальной деятельностью. Но все не так просто в мире хип-хопа. Люциус решает отойти от дел и передать «трон» одному из своих сыновей. Но тут вмешаивается супруга Куки Лайон. Начинается война за наследство.

Сериал состоит из шести сезонов. Критики высоко оценили проект, а исполнительница роли Куки актриса Тараджи П. Хенсон стала лауреатом премии Зотолтй глобус» в 2016 году.

Хороший доктор

Медицинская драма режиссера Дэвида Шора, выпущенная в 2017 году. Сюжет разворачивается вокруг молодого хирурга Шона Мерфи, у которого есть особенность – он страдает аутизмом и синдромом саванта. Другими словами, при наличии серьезной болезни Шон родился настоящим гением. Он решает стать доктором и вылечивать сложных пациентов. Молодой человек переезжает в Сан-Хосе и устраивается работать в престижную клинику «Сан-Бонавентур». Ему во всем помогает его верный дуг и коллега Аарон Глассман.

Сериал был тепло принят критиками. Финал третьего сезона намечен на 30 марта этого года.