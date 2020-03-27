«Интерны» спустя годы: как изменились и что делают актеры сериала

Аргументы Недели → Кино 13+

27 марта 2020, 16:28 [ «Аргументы Недели», Вероника Мечкивская ]

Интерны, фото: соцсети

Думаю многие по вечерам включали ТНТ ради этого сериала. А почему бы и нет? Сериал забавный, посмеяться можно, и время убить. Давайте узнаем как изменились и чем же занимаются сейчас актеры некогда знаменитого и любимого многими сериала.

Иван Охлобыстин

Заведующий отделением терапии врач Быков Андрей Евгеньевич запомнился всем своим профессионализмом, но при этом вспыльчивостью и прямолинейностью. Поклонники сериала уверены, что без подобного образа врача сериал бы потерял свою особенность. После съемок в «Интернах» Охлобыстин продолжил сниматься в сериалах и фильмах, также заметен в политике.

Светлана Камынина

Главный врач больницы – Анастасия Кисегач. Жесткий, но нежный образ главврача занял особое место в сердцах многих поклонников. Светлана всегда знала, чем она хочет заниматься, она получила профессиональное образование в Международном Славянском институте в Москве, но после окончания учебы не получала большого количества актерских предложений. По словам Светланы, роль в «Интернах» самая известная для неё.

Кристина Асмус

Юная девушка-интерн Варвара Черноус уверена в своих медицинских познаниях, но из-за осуждающих слов своего наставника её деятельность врача заканчивается. Роль в «Интернах» для Кристины стала первой и значимой, проложила ей дорогу в жизнь. С тех пор Асмус снялась во многих фильмах и сериалах, в фильме «Текст» она сыграла одну из главных ролей.

Илья Глинников

Глеб Романенко - сын главного врача, а значит он уверен в удачном прохождении интернатуры. После съемок в сериале актер играет в театре Ермоловой и в театре имени Йозефа Байса. Самыми любимыми сериалами где снимался, считает «Крыша мира» и «Любовь с ограничениями».

Александр Ильин

Простой и открытый врач Семен Лобанов. До прихода в «Интерны» у Ильина был довольно обширный список ролей в сериалах и кино. После съемок на ТНТ актер решил серьезно заняться музыкой и продолжил работу в панк-группе «План Ломоносова», пишет песни и выступает в качестве вокалиста.

Дмитрий Шаракоис

Роль ботаника и всезнайки Бориса Левина была сыграна превосходно, ведь актер всегда отличался высокоинтеллектуальными способностями. Из «Интернов» Дмитрий ушёл быстро, из-за конфликтов на съемочной площадке. После сериала Дмитрий продолжил актерскую карьеру, снялся в ремейке «Кавказской пленницы», но фильм провалился. Шаракоис ушел в театральную деятельности и в ресторанный бизнес.