Уникальность имени: российские актрисы с необычными именами

Аргументы Недели → Кино 13+

26 марта 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели», Вероника Мечкивская ]

Красивые имена, фото: соцсети

При выборе имени для ребенка родители обращают внимание не только на обозначение этого имени, но и на то, звучит ли красиво имя или нет. Иногда кажется, что сочетание имени с фамилией у звезды является художественным вымыслом, своеобразным образом. Но порой это не так и имя и фамилия является самыми настоящими.

Ингрид Олеринская

Голубоглазая Ингрид родилась в Рязани. Необычное имя придумал ей отец, её назвали в честь шведки Ингрид Бергман. С самого детства Олеринская стеснялась своего необычного имени, но позже поняла, что оно уникально и прекрасно. Ингрид никогда не планировала быть актрисой, но судьба решила иначе и огромную популярность в 18 лет ей принес фильм Романа Каримова «Неадекватные люди».

Лянка Грыу

Таким необычным именем девушку наградил её отец – молдаванин Георге Грыу. Молодая актриса долго не принимала его. Она даже взяла псевдоним, но позже всё же решила сниматься под своей настоящей фамилией. И не зря: ведь такое необычное сочетание красивого имени и уникальной фамилии проложили актрисе дорогу в жизнь.

Лукерья Ильяшенко

Лукерья – именно так звали прабабушку популярной сегодня актрисы. Многие сверстники издевались и смеялись над девочкой, она мечтала поменять имя, когда будет получать паспорт, но позже всё же свыклась с выбором родителей и оставила всё, как есть. Звезда сериала «Сладкая жизнь» также признается, что главное в человеке уникальность, а уникальное имя – лучший способ привлечь внимание окружающих.

Аглая Тарасова

Звезда фильма «Лёд» отличается не только красивым именем, но и приятной внешностью – кудрявые волосы и выразительные глаза. При рождении ей было дано двойное имя – Аглая-Дарья, но позже, когда девушка пошла по стопам матери, Ксении Раппопорт, оставила в паспорте только первую часть имени, ведь так звучит лучше.

Глафира Тарханова

Актриса театра и кино с детства знала, что будет актрисой, ведь она родилась в семье актёров кукольного театра. Глафира, такое необычное имя девушка получила из-за религиозности родителей. У Тархановой есть брат и сестра, тоже с уникальными именами – Мирон и Иллария. Глафира считает, что старорусские имена самые красивые и приняла решение подобными именами назвать своих детей. Сейчас она воспитывает 4 сыновей: Корнея, Ермолая, Гордея и Никифора.